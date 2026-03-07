Sadistiksi diagnosoitu pakistanilaismies välttää vankilan – kuvasi ja hakkasi satunnaisen ohikulkijan hengiltä

22‑vuotias maahanmuuttaja kuvasi tallenteen puhelimellaan, kun hän potki veristä uhria kasvoihin keskellä katua. Oikeus määräsi miehen silti “terapeuttiseen keskukseen”.

Wienin käräjäoikeus on langettanut elinkautisen tuomion 22‑vuotiaalle Pakistanin kansalaiselle, joka pahoinpiteli täysin satunnaisen uhrin kuoliaaksi keskellä katua ja tallensi koko hyökkäyksen puhelimellaan. Tuomiosta huolimatta mies ei joudu vankilaan, vaan hänet määrättiin oikeuspsykiatriseen “terapeuttiseen keskukseen”, jossa olot muistuttavat enemmän asuntolaa kuin rangaistuslaitosta.

Yöllinen kohtaaminen johti brutaaliin kuolemaan

Tapaus juontaa juurensa toukokuuhun 2024, jolloin pakistanilaismies kohtasi 27‑vuotiaan bangladeshilaisen miehen Wienin Favoritenin kaupunginosassa. Syyttäjän mukaan uhri oli skitsofreniaa sairastava mies, joka liikkui usein öisin kävelyillä. Kohtaaminen oli täysin sattumanvarainen – ja kohtalokas.

Ilman minkäänlaista provokaatiota hyökkääjä tönäisi uhrin metalliaitaa vasten ja aloitti armottoman pahoinpitelyn. Oikeudessa esitetty video sai yleisön järkyttymään: mies potki maassa makaavaa, veristä uhria kasvoihin, kunnes tämä jäi liikkumattomaksi asfaltille. Uhri kuoli sairaalassa kahden päivän kuluttua.

Kun tuomari kysyi selitystä tekoon, mies vastasi kylmästi: “En voi sanoa siihen mitään.”

Puhelin täynnä väkivaltavideoita – kodittomat helppoja kohteita

Tutkinnassa kävi ilmi, että kyse ei ollut yksittäisestä raivonpurkauksesta. Miehen puhelimesta löytyi useita videoita, joissa hän pahoinpiteli kodittomia ja muita satunnaisia ohikulkijoita. Oikeustieteellinen psykiatri Peter Hofmann totesi, että videot toimivat miehelle “palkintoina” ja kuvastivat vallanhalua ja murhanhimoa.

Hofmannin mukaan miehellä ei ole “pisaraakaan empatiaa uhrejaan kohtaan”.

Puolustuskin myönsi: “Tätä ei voi kaunistella”

Jopa puolustusasianajaja Werner Tomanek joutui toteamaan, että tapaus ylittää sen, mitä rikosoikeudellisessa puolustuksessa yleensä kohdataan: “Tätä ei voi millään tavalla kaunistella tai vähätellä.”

Kuulusteluissa mies pysyi lähes täysin vaiti ja toisti vain: “En osaa selittää tätä itsellenikään.”

Sadistinen persoonallisuushäiriö – ja välttää vankilan

Psykiatri Hofmann diagnosoi miehelle yhdistetyn narsistisen ja sadistisen persoonallisuushäiriön ja luonnehti häntä sarjarikolliseksi. Juuri tämä diagnoosi avasi tien pois korkeimman turvaluokan vankilasta. Hofmann suositteli miehen sijoittamista oikeuspsykiatriseen hoitolaitokseen, ja tuomari hyväksyi suosituksen.

Tuomari totesi päätöksessään: “Tämän teon aggressiivisuuden taso vetää sanattomaksi. Mitkään lieventävät seikat eivät riitä poikkeamaan elinkautisesta.”

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

“Terapeuttinen keskus” – käytännössä pehmeämpi vaihtoehto kuin vankila

Itävallan oikeuspsykiatriset keskukset tarjoavat huomattavasti vankiloita paremmat olot. Asukkaat elävät pienissä ryhmissä, eivät yksittäisissä selleissä. Yhteisissä tiloissa on keittiöitä, sohvia ja ruokailutiloja. Henkilökuntaa on runsaasti: psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, toimintaterapeutteja ja psykiatrisia sairaanhoitajia.

Päivärytmi on rakennettu “terapeuttiseksi”: liikuntaa, kursseja, aktiviteetteja ja jatkuvaa ohjattua toimintaa. Tarkoitus on “vakauttaa potilaan mielentila” – mutta kriitikot huomauttavat, että käytännössä kyse on huomattavasti mukavammasta ympäristöstä kuin vankila, vaikka taustalla olisi äärimmäisen väkivaltainen rikos.

Lue lisää aiheesta: