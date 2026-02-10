Sähköinen testamentti tulossa Suomeen – ministeriöt esittävät 2,6 miljoonan digiuudistusta

Ministeriöt esittävät merkittävää digiuudistusta, joka muuttaisi testamenttien laatimisen ja säilyttämisen perusteita.
Oikeusministeriö on avannut lausuntokierroksen arviomuistiosta, jossa selvitetään mahdollisuutta ottaa Suomessa käyttöön sähköinen testamentti sekä perustaa sitä tukeva valtakunnallinen testamenttirekisteri. Arviomuistio on osa valtiovarainministeriön Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito -ohjelmaa.
Sähköinen testamentti DVV:n palveluun – allekirjoitus EU:n identiteettilompakolla
Arviomuistion mukaan sähköinen testamentti laadittaisiin Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä asiointipalvelussa. Testamentin tekijän ja todistajien olisi allekirjoitettava asiakirja EU:n eIDAS-asetuksen mukaisella kehittyneellä identiteettilompakolla.
Muistiossa tarkastellaan laajasti sähköisen testamentin muotovaatimuksia, todistamista, peruuttamista sekä teknisiä ja oikeudellisia edellytyksiä.
Automaattinen rekisteröinti ja parempi löydettävyys
Sähköisesti laadittu testamentti rekisteröityisi automaattisesti valtakunnalliseen testamenttirekisteriin. Rekisteriin tallennettaisiin myös tiedot henkilöistä, joille testamentista tulee ilmoittaa tekijän kuoleman jälkeen.
Rekisteriin olisi mahdollista liittää myös paperinen testamentti, jonka laatiminen säilyisi vaihtoehtona. Molemmilla olisi yhtäläinen oikeudellinen pätevyys.
Rekisteröinnin tavoitteena on varmistaa testamenttien säilyvyys ja löydettävyys sekä helpottaa pesänselvitystä. Rekisteröityä testamenttia koskevat tiedot näkyisivät automaattisesti osakkaille kuolinpesän asiointipalvelussa. Muutoin tiedot olisivat salassa pidettäviä 50 vuotta testamentin tekijän kuoleman jälkeen.
Kustannusarvio: 2,6 miljoonaa euroa
Sähköisen testamentin ja rekisterin kehittämiskustannuksiksi arvioidaan 2,6 miljoonaa euroa. Jatkuvat vuosittaiset kustannukset olisivat 1–1,8 miljoonaa euroa.
Tavoitteena helpottaa omaisten asiointia
Hanke liittyy valtiovarainministeriön ohjelmaan, jonka tarkoituksena on helpottaa omaisten asiointia läheisen kuoleman jälkeen sekä tehostaa viranomaisten prosesseja digitalisaation ja automaation avulla.