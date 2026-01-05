Sähköverkko nurin Berliinissä: tutkijat epäilevät äärivasemmiston suunnitelmallista hyökkäystä

Saksan pääkaupungissa epäillään vakavaa hyökkäystä kriittiseen infrastruktuuriin. Viranomaiset tutkivat, liittyvätkö teot vasemmistoekstremisteihin – vai jopa ulkomaiseen operaatioon.

Berliinissä koettiin viikonloppuna yksi viime vuosien vakavimmista infrastruktuurihäiriöistä, kun laaja sähkökatko iski kaupungin alueelle ja vei sähköt arviolta 45 000 kotitaloudelta. Pimeyteen vajosivat myös useat yhteiskunnan kannalta keskeiset palvelut, mikä nosti viranomaisten huolen uudelle tasolle.

Saksalaislehti Bildin mukaan poliisi tutkii tapausta tarkoituksellisena sabotaasina, ja epäilykset kohdistuvat ennen kaikkea vasemmistoekstremistisiin ryhmiin, jotka ovat aiemminkin pyrkineet häiritsemään kriittistä infrastruktuuria poliittisista syistä.

Tekijällä ammattimaista osaamista – jäljet viittaavat äärivasemmistoon

Tutkijoiden mukaan sähkökatkon aiheuttanut vahinko ei ollut sattumanvarainen. Bild raportoi, että tekijällä tai tekijöillä on täytynyt olla syvällistä teknistä ymmärrystä sähköjärjestelmän rakenteesta, mikä viittaa suunnitelmalliseen ja huolellisesti valmisteltuun operaatioon.

Poliisin mukaan mahdollisia tekijöitä ovat sekä vasemmistolaiset aktivistit että äärivasemmistolaiset ryhmät, jotka ovat viime vuosina radikalisoituneet ja kohdistaneet toimintaansa yhä useammin infrastruktuuriin ja poliittisiin vastustajiin.

Turvallisuuslähde: ”Myös Venäjän johtamaa operaatiota ei voi sulkea pois”

Vaikka äärivasemmistolaiset ryhmät ovat tutkinnan keskiössä, viranomaiset eivät sulje pois muitakaan vaihtoehtoja. Bildin haastattelema turvallisuuslähde nostaa esiin myös mahdollisuuden, että kyseessä voisi olla Venäjän johtama operaatio, jonka tarkoituksena olisi horjuttaa Ukrainan liittolaismaita ja testata niiden kriisinkestävyyttä talven keskellä.

Tällaiset hybridivaikuttamisen muodot ovat olleet Euroopassa kasvussa, ja Berliinin tapaus sopisi monella tapaa samaan kaavaan.

Hätämajoituksia avataan – osalla sähkö poissa jopa tulevaan viikkoon

Sähkökatkon arvioidaan jatkuvan joillakin alueilla jopa torstaihin asti, mikä pakottaa viranomaiset avaamaan hätämajoituksia muun muassa kouluihin ja liikuntasaleihin. Kaupunki pyrkii turvaamaan erityisesti vanhusten, lapsiperheiden ja muiden haavoittuvien ryhmien mahdollisuuden pysyä lämpimässä ja saada peruspalveluita.

Tilanne on herättänyt laajaa keskustelua Saksan sisäisestä turvallisuudesta ja siitä, kuinka haavoittuvia eurooppalaiset suurkaupungit ovat poliittisesti motivoituneille sabotaasi-iskuille.

Lähde: Bild

Lue lisää aiheesta: