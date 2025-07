”Sairas tilanne” – puolalainen Euroopan parlamentin jäsen kritisoi liberaalin hallituksen kyvyttömyyttä suojella maan rajoja

Puolan Laki ja oikeus (PiS) -puolueen Euroopan parlamentin jäsen ja entinen sisäministeri Mariusz Kamiński antoi Channel Zero-kanavalle haastattelun laittoman maahanmuuton Euroopalle aiheuttamasta valtavasta uhasta.

”Saksan valtion itsemurhainen maahanmuuttopolitiikka houkutteli kuin magneetti valtavia ihmismassoja Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta, jotka alkoivat etsiä täältä paikkaa uudelle elämälleen. Hyvät naiset ja herrat, Eurooppa on todellakin hengenvaarassa”, hän sanoi kuulijoille wPolityce-sivuston mukaan.

Hän kiitti myös Puolan kansalaisia, jotka yrittävät tukea rajavartiostoa Puolan ja Saksan rajan suojelussa.

”Kaikki voivat nähdä sen. Ja kansalaisemme täällä rajalla toimivat sen vaikutuksesta, mitä he näkevät tapahtuvan Euroopassa”, hän sanoi ja lisäsi, että toivoa on vielä, koska tilanne voidaan kääntää.

The Polish border chief, Robert Bagan, calls it "unacceptable" and accuses Germany of violating the border agreement. pic.twitter.com/e1D5H6tAbQ

German police were filmed secretly pushing migrants across the Polish border in Gubin.

🇩🇪🇵🇱"This is what the Germans do."

”Loppujen lopuksi emme ole suljettu saari. He eivät halua, että kaikki nämä kauheat sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset ongelmat leviävät maahamme. Meillä on mahdollisuus estää se.”

Kaminski totesi, että rajavalvontaan osallistuvat kansalaiset eivät ole pelkästään oikeistolaisia. Tämä ei ole puoluekysymys, vaan koko Puolan kysymys, korosti Euroopan parlamentin jäsen.

”Tilanne on huono. Puolan valtio ja hallitus ovat luopuneet maamme länsirajan suojelusta. Ihmiset ovat ottaneet asian omiin käsiinsä epätoivosta ja turhautumisesta, mutta samalla myös jonkinlaisesta kansallisesta ylpeydestä, ja nimenomaan tämä on sitä kansalaisuutta, jota parhaiten ymmärretään. Kyllä, mukana on myös poliittisiin puolueisiin, Laki ja oikeus -puolueeseen ja Konfederaatio-puolueeseen kuuluvia ihmisiä, mutta mukana on myös hyvin paljon tavallisia kansalaisia, paikallisia aktivisteja ja paikallisia yhteiskunnallisia aktivisteja, jotka eivät halua kaikkea sitä, mitä Euroopassa tällä hetkellä tapahtuu, mikä on tosiasia, jota kukaan ei kyseenalaista”, Kaminski sanoi.

Korostaen integraatiota tai sen puutetta hän lisäsi: ”Tämä on tällä hetkellä Euroopan suurin poliittinen ja sosiaalinen ongelma. Kyse on valtavasta määrästä laittomia maahanmuuttajia, jotka eivät integroidu yhteiskuntiimme. Kaikki rajat on ylitetty.”

Germany could send up to 70,000 migrants to Poland per year, according to a Polish MP.@DariuszMatecki filmed the new massive migrant center near the Polish border.

Germany "can't cope with the migration problem."

The solution? Send them to Poland and other EU nations. pic.twitter.com/b0Ak8fctgn

— Remix News & Views (@RMXnews) February 21, 2025