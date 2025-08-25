13-vuotias puukotti hoitajaa selkään ja melkein tappoi uhrin, kun vartija poistui tilapäisesti keittiötilasta.

13-vuotiasta tyttöä, jolla epäillään olevan islamistisia yhteyksiä, on syytetty sairaanhoitajan puukottamisesta psykiatrisessa sairaalassa Itä-Vestfalenissa Saksassa. Hyökkäys tapahtui vain muutama päivä sen jälkeen, kun poliisi oli varoittanut hoitolaitosta tytön mahdollisesta vaarasta.

Saksan lehdistöviraston (dpa) mukaan tutkijat olivat saaneet tietoonsa, että teini-ikäisen oli tarkoitus päästä sairaalan keittiöön osana terapiaansa. Poliisi varoitti silloin sairaalaa siitä, että keittiössä olevia veitsiä voitaisiin käyttää aseena.

Varoituksesta huolimatta klinikka jatkoi tytön terapiaa suunnitellusti ja antoi hänen käyttää veitsiä.

24-vuotiasta sairaanhoitajaa puukotettiin selkään, ja hänen tilansa oli kriittinen. Poliisin mukaan hänen tilansa on nyt kuitenkin parantunut.

Uutistoimisto NW.de kertoi myös, että Paderbornin syyttäjän mukaan puukotus tapahtui vartijan lyhytaikaisen poissaolon aikana, joka oli juuri poistunut keittiöstä.

Syyttäjänvirastolta kysyttiin, oliko klinikka jättänyt huomioimatta poliisin varoitukset. Syyttäjänvirasto totesi kuitenkin vain, että tutkinta on käynnissä ja että ”myös motiivi on jatkuvan tarkastelun kohteena”.

13-vuotias otettiin säilöön, mutta hänen nuoren ikänsä vuoksi tutkintavankeus ei ollut mahdollista.

”Ei ole vaaraksi yhteisölle”

Tapausta tutkimaan on asetettu poliisin murharyhmä. Viranomaiset ovat todenneet, että yhteisölle ei ole aiheutunut vaaraa.

Sairaalaa ylläpitävä Westfalen-Lippen alueellinen yhdistys ei ole vielä kommentoinut asiaa, vaan ilmoitti, että edustaja käväisi laitoksessa tutkimassa tapausta.

Useiden tiedotusvälineiden, muun muassa Neue Westfälische -lehden, mukaan 13-vuotias oli ollut poliisin tarkkailussa kuukausien ajan mahdollisena islamistisena uhkana.

Hän oli asunut asunnossa ympärivuorokautisessa poliisivalvonnassa ja saanut kasvatuksellista tukea. Heinäkuussa hän yritti paeta ja haavoitti poliisia, minkä vuoksi hänet sijoitettiin ”turvalliseen psykiatriseen laitokseen”.

Spiegel uutisoi, että tyttö oli kertonut muille haluavansa tappaa jonkun ennen 14-vuotispäiväänsä – ennen kuin hän oli saavuttanut rikosoikeudellisen vastuuikärajan. Tämä väitetty lausunto ja tytön lähestyvä syntymäpäivä syksyllä saivat tutkijat huolestumaan erityisesti, kun he saivat tietää tytön suunnitellusta pääsystä keittiöön.

Ääri-islamin kasvava ongelma Saksassa on muodostanut maalle ainutlaatuisen ja kasvavan uhan. Uskomattomat 99 prosenttia tämän vuoden ensimmäisen puoliskon vakavista terroritapauksista liittyi ulkomaalaisiin ja islamilaisiin terroriuhkiin.

Saksa on käyttänyt miljardeja valvontaan ja poliisin resursseihin uhan jäljittämiseksi ja hallitsemiseksi, mutta viime vuosien vakavat hyökkäykset ovat kuitenkin johtaneet vakaviin terrori-iskuihin ja moniin kuolemantapauksiin.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: