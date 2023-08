Saksa: 16-vuotiaan koulutytön raiskannut afganistanilainen turvapaikanhakija välttyy vankilalta ja sen sijaan passitetaan aggressionhallintakurssille

Tuomion langettaneen tuomarin kerrotaan sanoneen raiskaajalle, että hän on ”malliesimerkki siitä, miten saksalaiseen yhteiskuntaan voi integroitua”.

Afganistanilainen turvapaikanhakija, joka tunnusti yhden raiskauksen ja viisi seksuaalista häirintää Saksassa, on välttynyt vankilalta ja sen sijaan hänet on määrätty osallistumaan aggressionhallintakoulutukseen, koska häntä on kuvattu esimerkkinä siitä, miten maahan voi integroitua.

Mohammad M. -nimellä tunnettu 23-vuotias maahanmuuttaja ahdisteli vuosina 2019-2022 viittä eri naista, muun muassa raiskasi 16-vuotiaan koulutytön ja pakotti toisen tytön suuseksiin.

Maahanmuuttaja saapui Saksaan jo vuonna 2015 teini-ikäisenä Afganistanista, ja hänet toivotettiin tervetulleeksi länsimaiseen yhteiskuntaan. Hän valmistui lukiosta ja suoritti oppisopimuskoulutuksen laitosmekaanikkona ennen kuin hän aloitti työt lämpöteknikkona baijerilaisessa Regensburgin kaupungissa.

Vaikka Mohammad M. väitti olevansa vainon uhkaama Afganistanissa, hän palasi tämän vuoden tammikuussa lomailemaan maahan, joka on nykyisin Talebanin hallinnassa. Palattuaan Saksan viranomaiset pidättivät hänet Münchenin lentokentällä.

Hän tunnusti rikoksensa ja pysyi vangittuna tuomiolausuntoon asti.

Koska osa rikoksista tehtiin epäillyn ollessa alle 21-vuotias, hänen tapauksensa käsiteltiin Regensburgin käräjäoikeuden nuorisotuomioistuimessa.

Bild-lehdelle puhuessaan hänen puolustusasianajajansa Christian Reiser sanoi: ”Tuomari sanoi, että hän on itse asiassa malliesimerkki siitä, että Saksassa voi tulla hyvin toimeen.”

”Periaatteessa hän on täysin integroitunut”, lisäsi toinen puolustusasianajaja Jörg Meyer.

Regensburgin tuomioistuin tuomitsi Mohammad M:n istunnossa pakolliseen aggressionhallintakoulutukseen ja kielsi häntä juomasta alkoholia, jonka afganistanilainen myönsi olleen raskauttava tekijä rikoksissa. Hänet vapautettiin sittemmin tutkintavankeudesta, ja hän on nyt vapaa mies.

”Nuorisotuomioistuimen tuomio ei ole epätavallinen, koska nuorten kohdalla kasvatus on ensisijaisen tärkeää”, Reiser sanoi saksalaisille tiedotusvälineille käsittelyn jälkeen.

Bild-sanomalehti kertoi, että Mohammadin raiskauksen uhri käy edelleen terapiassa hänelle aiheutuneen kärsimyksen vuoksi yli neljä vuotta hyökkäyksen jälkeen.

