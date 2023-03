Saksa: ”Äärioikeistolaisiksi” leimatut mielenosoitukset protestoivat vanhusten häätämistä vastaan maahanmuuttajien sijoittamiseksi

Käytetäänkö ”muukalaisviha ja rasismi”-korttia taas Saksan maahanmuuttokriisiä koskevan eriävän mielipiteen tukahduttamiseen?

Saksa häätää yhä useammin iäkkäitä asukkaitaan tehdäkseen tilaa laittomille siirtolaisille. Maa kamppailee äärimmäisessä asuntokriisissä, jonka suurelta osin on aiheuttanut massamaahanmuutto. Hallituksen virkamiehet ovat kuitenkin leimanneet tätä suuntausta vastustavat henkilöt ”äärioikeistolaisiksi ja muukalaisvihamielisiksi”. Samalla he valittavat, etteivät he voi enää toteuttaa tällaisia häätöjä ”hiljaisesti”. Julkinen raivo kasvaa tätä menettelyä kohtaan, jota on pitkään käytetty ilman suurempaa valvontaa.

Kuten Remix News on aiemmin raportoinut, kaupungin kunnallinen asunto-osakeyhtiö häätää pois maahanmuuttajien asuttamiseksi kymmeniä pitkäaikaisia asukkaita saksalaisessa Lörrachin kaupungissa, joista monet ovat eläkeläisiä. Berliinissä kristillinen järjestö pakotti ulos yli 100 vanhusta tehdäkseen tilaa maahanmuuttajille. Saksassa on yleisesti tunnettu salaisuus, että jopa voittoa tavoittelemattomat järjestöt majoittavat nykyään mieluummin maahanmuuttajia kuin vanhuksia, koska ne voivat ansaita näin enemmän rahaa, mikä voi olla motivaatiotekijä myös rahapulassa oleville voittoa tavoittelemattomille järjestöille.

”Meillä on tilaa – mutta ei saksalaisille”

Lörrachin tapauksessa poliitikot ja kaupungin virkamiehet joutuivat häädön jälkeisen valtakunnallisen lehdistön uutisoinnin silmätikuksi. Lörrachin asunto-osakeyhtiö ilmoitti saaneensa yli 1 500 vihaista puhelua ja 250 sähköpostiviestiä, joissa toimintaa arvosteltiin. Vihreiden toimiston edessä ihmiset osoittivat mieltään banderollilla, jossa luki: ”Meillä on tilaa – mutta ei saksalaisille”. Lause oli viittaus suosittuun ”Meillä on tilaa” -lauseeseen, jota maahanmuuttajamyönteinen vasemmisto on käyttänyt eri puolilla Saksan kaupunkeja osoittaakseen, että he haluavat lisää pakolaisia.

Lausunnossa ei ollut juurikaan yksityiskohtia tilanteesta, johon vuosikymmenten jälkeen kodeistaan lähtemään pakotetut seniorit ovat joutuneet. Eräs vanhus esimerkiksi kutsui saamaansa häätöpäätöstä ”ennenaikaiseksi kuolinilmoitukseksi”.

Kunnanvaltuusto leimaa mielenosoittajat ”muukalaisvihamielisiksi”

Kaupungin kunnanvaltuusto on nyt julkaissut lausunnon, jonka mukaan tämä protesti vihreiden toimistolla oli ”äärioikeistolaisten” järjestämä. 48 000 asukkaan kaupungissa vaaditaan ”taistelua oikeistoa vastaan”.

”Otamme kantaa vihaa, vihapuhetta ja suvaitsemattomuutta vastaan”, lausunnossa sanotaan. Siinä kuvataan myös kuntayhtymän työntekijöiden saamaa vastareaktiota ”muukalaisvihamieliseksi”.

”Edustamme liberaalia Lörrachin kaupunkia ja avointa yhteiskuntaa. Emme siedä sitä, että väestöryhmiä käännetään toisiaan vastaan.”

Koko kunnanvaltuusto allekirjoitti julkilausuman lukuun ottamatta kahta jäsentä, joista toinen edustaa Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puoluetta ja toinen Vapaat äänestäjät (Freie Wahlern) -puoluetta.

Samaa strategiaa, jossa maahanmuuttopolitiikkaa vastustavat mielenosoittajat leimataan ”äärioikeistolaisiksi”, on käytetty myös useissa muissa länsimaissa, kuten Irlannissa ja Suomessa.

Baden-Württembergin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Steffen Jäger (CDU) sanoi olevansa huolissaan siitä, että aikakausi, jolloin pakolaisia otettiin vastaan kaupunkeihin ”hiljaisesti” – myös silloin, kun paikalliset jouduttiin häätämään – on ”ohi”.

”Olemme jo useiden kuukausien ajan joutuneet toteamaan, että käytettävissä olevat kapasiteettirajat tavanomaisissa vastaanottokeskuksissa ja sillä välin myös yleisillä asuntomarkkinoilla on käytetty loppuun”, hän sanoi FAZ:lle. Hän varoitti, että tunnereaktiot tällaisiin häätöihin voivat kasvaa maan muilla alueilla, ja sanoi tilanteen olevan ”jännittynyt”.

Asuntokriisi kaikkialla Saksassa

Ongelma ei kuitenkaan rajoitu vain Lörrachiin, vaan liittohallitus pelkää, että mielenosoitukset voivat levitä. Kyselytutkimusten mukaan enemmistö saksalaisista uskoo, että Saksaan saapuu liikaa maahanmuuttajia. Liittovaltion hallitus pyrkii samalla laillistamaan miljoonia maahanmuuttajia ja houkuttelemaan miljoonia lisää tulevina vuosina.

Liittovaltion sisäministeri Nancy Faeser (SPD), joka on väittänyt, että ”äärioikeistolaiset” ovat suurin uhka Saksan kansalliselle turvallisuudelle. Hän vaatii, että tällaiset häätömenettelyt hyväksytään paremmin, jotta maahanmuuttajille saadaan tilaa. ”Sotapakolaisia ei pidä syyttää asuntomarkkinoiden pitkäaikaisten ongelmien vuoksi. Tämä on väärin ja vastuutonta, koska se myrkyttää keskustelun ja johtaa kiihottamiseen pakolaisia tai poliittisia päättäjiä vastaan – ja pahimmassa tapauksessa johtaa väkivaltaisuuksiin”, Faeser selittää.

Lörrachin tai Berliinin häätöjen yhteydessä ei ole raportoitu väkivallasta. On kuitenkin totta, että asuntomarkkinoiden pitkäaikainen kriisi liittyy suurimmalta osaltaan Saksan massamaahanmuuton ongelmiin. Saksan väkiluku nousi ennätykselliseen 84 miljoonaan vuonna 2022. Tämä kasvu on täysin sidoksissa maahanmuuttoon, ja monet näistä uusista tulokkaista haluavat asua samoissa suosituissa kaupungeissa kuin monet saksalaiset.

Lähde: Remix