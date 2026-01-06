Saksa: Äärivasemmistolainen Vulkangruppe tunnusti tuhotyön poliittiseksi iskuksi fossiilienergiaa vastaan

Berliinin viranomaiset vahvistavat: kyseessä oli tahallinen tuhotyö, jonka takana on äärivasemmiston Vulkangruppe.

Berliinin Lichterfelde koki lauantai-iltana vakavan sähkökatkon, kun kaapelisiltaa lähellä kaasukäyttöistä voimalaitosta sytytettiin tuleen. Poliisi ja valtion turvallisuusviranomaiset tutkivat tapausta tuhotyönä, ja sunnuntaina viranomaiset vahvistivat, että äärivasemmistolainen Vulkangruppe on tunnustanut teon.

Isku pimensi arviolta 45 000 kotitaloutta, joista monet menettivät myös lämmityksen keskellä hyytävää pakkasta. Kaupunki avasi hätäsuojia, ja viranomaiset varoittivat, että korjaustyöt voivat kestää useita päiviä. Sunnuntaiaamuun mennessä noin 7 000 kotia oli saatu takaisin verkkoon, mutta suurin osa alueesta oli edelleen pimeänä.

Lichterfelde tunnetaan yhtenä Berliinin vauraimmista kaupunginosista. Vulkangruppe julkaisi verkkosivuillaan julistuksen otsikolla “Fossiilivoimaloiden alasajo on käsityötä. Rohkeutta vain. Taistelulliset uudenvuoden terveiset.” Ryhmä kuvasi tekoa poliittiseksi vastarinnaksi ja hyökkäykseksi fossiilienergiaa vastaan.

Julistuksessa ryhmä syytti fossiilisten polttoaineiden käyttöä maapallon tuhoamisesta: “Ahneus energiaan kuivattaa ja polttaa maan, tekee alueista elinkelvottomia. Ne joko palavat tai hukkuvat tulviin.” Ryhmä ilmoitti onnistuneensa sabotoimaan voimalan, mutta väitti sähkökatkon olleen sivuvaikutus eikä päämäärä.

Kirjeessä esitettiin anteeksipyyntö köyhille perheille, jotka joutuivat kärsimään seurauksista, mutta samalla todettiin, että sympatia “monien huviloiden omistajia kohtaan” oli rajallista.

Berliinin pormestari Kai Wegner (CDU) ja taloussenaattori Franziska Giffey (SPD) vierailivat hätäsuojissa ja totesivat teon olleen selkeä äärivasemmistolainen isku. Saksan sisäisen turvallisuuden virasto (Bundesamt für Verfassungsschutz) on jo aiemmin varoittanut Vulkangruppe-ryhmän taktiikasta: se valitsee kohteita, joiden tuhoaminen aiheuttaa “huomattavia seurauksia väestölle” ja hyväksyy sivullisten kärsimykset.

Ryhmä on aiemminkin iskenyt infrastruktuuriin: kaapelikanaviin, sähkölinjoihin ja viestintäverkkoihin Berliinissä ja Brandenburgissa. Samankaltaisia kirjeitä on liitetty Charlottenburgin sabotaasiin vuonna 2018, Teslan rakennustyömaan läheisyydessä vuonna 2021 sekä Brandenburgin sähköpylvään paloon keväällä 2024, joka pysäytti Teslan Grünheiden tehtaan.

Tilanne on herättänyt voimakasta kritiikkiä. Tagesspiegelin osastopäällikkö Christian Latz kertoi sosiaalisessa mediassa, että kaksi hoivatasoilla 4 ja 5 olevaa henkilöä joutui viettämään yön hätäsuojassa. Pormestari Wegner ja sisäministeri Iris Spranger (SPD) kohtasivat paikan päällä asukkaiden vihaisia reaktioita.

Tutkinta jatkuu, eikä pidätyksiä ole toistaiseksi tehty.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: