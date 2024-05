Saksa: AfD hävisi suuren oikeusjutun – puolue voi nyt joutua laillisesti maan vakoiluvirastojen massavalvonnan kohteeksi

Oikeusjuttu on paha isku AfD:lle, sillä se avaa oppositiopuolueen ennennäkemättömälle kotimaisten tiedusteluagenttien valvonnalle.

Oppositiossa oleva Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue on hävinnyt suuren oikeuskäsittelyn vaikutusvaltaista kotimaista tiedustelupalvelua, perustuslain suojeluvirastoa (BfV) vastaan, ja korkeimman oikeuden tuomari sallii BfV:n jatkaa puolueen luokittelemista äärioikeistolaiseksi ”epäillyksi tapaukseksi”.

Siirto tasoittaa tietä BfV:lle ja muille viranomaisille käyttää tehokkaita valvontatekniikoita puoluetta vastaan, mukaan lukien sähköpostien lukeminen, selaushistoria sekä sähköpostien ja chat-keskustelujen seuranta. Itse asiassa kuka tahansa puolueeseen liittyvä voidaan nyt pyyhkäistä valvontaverkkoon, jota voidaan nyt laillisesti käyttää maan toiseksi suosituinta puoluetta vastaan.

Erityisesti BfV:tä johtava kristillisdemokraattisen unionin (CDU) jäsen Thomas Haldenwang on raivokkaan suorapuheinen AfD:tä vastaan. CDU, joka on AfD:n kilpaileva puolue, on yhtä kiinnostunut puolueen kieltämisestä tai ainakin sen kasvun estämisestä kuin maan muut vasemmistopuolueet.

AfD:n tappio Münsterin korkeimmassa hallinto-oikeudessa maanantaina tuli sen jälkeen, kun se oli aiemmin epäonnistunut asiassaan Münsterin hallinto-oikeudessa. Korkeimman hallinto-oikeuden tuomarit totesivat, että on olemassa ”riittävästi tosiasioihin perustuvaa näyttöä” siitä, että ”AfD jatkaa pyrkimyksiä, jotka on suunnattu tiettyjen ihmisryhmien ihmisarvoa ja demokratian periaatetta vastaan”.

Tuomioistuin väitti lisäksi, että ”on perusteltu epäilys, että se vastaa ainakin merkittävän osan AfD:n poliittisia tavoitteita myöntää vain maahanmuuttotaustaisille Saksan kansalaisille laillisesti aliarvostettu asema. Tämä on syntyperään perustuvaa syrjintää, jota ei voida hyväksyä perustuslain nojalla ja joka on ristiriidassa ihmisarvon takaamisen kanssa.”

Kilpailevat puolueet juhlivat AfD:n vastaista päätöstä, mukaan lukien sosiaalidemokraattien (SPD) jäsen ja liittovaltion sisäministeri Nancy Faeser, joka sanoi, että tuomiossa oli kyse ”demokratian suojelemisesta”.

”Oikeusvaltiollamme on välineitä, jotka suojelevat demokratiaamme sisältäpäin tulevilta uhilta. Juuri näitä välineitä käytetään myös – ja riippumaton tuomioistuin on nyt vahvistanut ne uudelleen”, Faeser sanoi.

Hän totesi myös, että kotimaisilla tiedustelupalveluilla, kuten BfV: llä, on nyt ”selkeä laillinen mandaatti ryhtyä toimiin ääriliikkeitä vastaan ja suojella demokratiaamme. Se toimii itsenäisesti.” Faeser on teknisesti vastuussa BfV:stä ja tunnetaan myös räikeästä retoriikastaan AfD:tä vastaan.

AfD on vannonut valittavansa oikeusjutusta, joka saattaa lopulta mennä maan ylimpään oikeuteen, perustuslakituomioistuimeen. Puolue protestoi, että tapauksen tuomari Gerald Buck oli hylännyt 470 yritystä esittää tuomioistuimelle todisteita puolueen puolesta; Hän totesi myös, että heidän saamansa kuuleminen oli huomattavan lyhyt. Tuomari väitti, että todisteet, joita AfD yritti esittää, olivat merkityksettömiä tapauksen kannalta tai paljastaisivat perustuslain suojeluviraston (BfV) käyttämät tutkintamenetelmät.

Erityisesti BfV vahvisti jo, että sillä on informantteja, jotka työskentelevät puolueessa.

BfV on jo nostanut seuraavan tapauksen AfD:tä vastaan, joka listaa sen ”varmaksi äärioikeistolaisuuden tapaukseksi”, mikä voisi avata ovet puolueen mahdolliselle kieltämiselle.

Lähde: Remix News