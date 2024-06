Saksa: Afganistanilainen maahanmuuttaja puukotti ukrainalaista pakolaisnaista Frankfurtin puistossa haavoittaen tätä vakavasti

Nainen pakeni sotaa Ukrainasta Saksaan, mutta joutui afganistanilaisen maahanmuuttajan puukotuksen uhriksi ilman mitään syytä.

19-vuotias afganistanilainen maahanmuuttaja on puukottanut raa’asti ukrainalaista pakolaisnaista, joka istui puistonpenkillä Frankfurtissa. 41-vuotias nainen sai vakavia vammoja.

Syyttäjän mukaan uhria puukotettiin päähän, kaulaan ja takapuoleen mattoveitsellä. Nainen pystyi pakenemaan paikalta, mutta kompastui sitten maahan muutaman metrin päähän penkistä, jolloin afgaanimies jatkoi puukotusta naisen maatessa maassa.

Silminnäkijät riensivät auttamaan naista, jolloin hyökkääjä pakeni paikalta. Poliisi tutki aluetta ja löysi afgaanin, joka tunnistettiin Mohammad Zaman A:ksi. Hän piileskeli läheisessä pensaassa. Mies pidätettiin ja häntä syytettiin murhayrityksestä ja muista rikoksista. Hyökkäyksessä käytetty ase löytyi poliisin mukaan hänen hallustaan.

Silminnäkijät antoivat uhrille ensiapua, ja hänet kuljetettiin sairaalaan vakavien vammojen vuoksi.

”Ohikulkijoiden kansalaisrohkeus on erityisen kiitoksen arvoinen. Tämä ja erinomainen poliisityö johtivat epäillyn nopeaan pidättämiseen, mikä saattoi estää pahempaa tapahtumasta”, sanoi johtava syyttäjä Dominik Mies.

Tällä hetkellä on vielä epäselvää, miksi hän otti naisen kohteekseen.

Kuten Bild-lehti kertoi, nainen pakeni Saksaan Ukrainan sodan puhkeamisen vuoksi.

Saksassa väkivaltarikollisuus on lisääntynyt dramaattisesti massamaahanmuuton vuoksi, ja vuonna 2023 ulkomaalaiset ovat vastuussa 41 prosentista kaikista rikoksista, mikä on ennätyskorkea luku. Lisäksi veitsihyökkäyksistä johtuvia loukkaantumisia oli 8 951 vuonna 2023, mikä on dramaattinen nousu vuoden 2021 7 071 loukkaantumisesta. Väkivaltarikoksia oli ennätysmäärä vuonna 2023, ja ulkomaalaiset olivat vastuussa kuudesta kymmenestä hyökkäyksestä.

Veitsihyökkäys on jatkoa ukrainalaisiin pakolaisiin kohdistuneille raiskauksille ja pahoinpitelyille, joiden rikollisuus on muihin Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä tuleviin maahanmuuttajaryhmiin verrattuna paljon vähäisempää.

Arabijengi puukotti ukrainalaispakolaisen, teini-ikäisen koripalloilijan kuoliaaksi aiemmin tänä vuonna ”vain siksi, että hän oli ukrainalainen”.

Vuonna 2022 jordanialainen maahanmuuttaja puukotti 21-vuotiasta ukrainalaista pakolaisnaista ja lähti sitten kaikessa rauhassa paikalliseen ruokaravintolaan syömään bratwurstia ja ranskalaisia perunoita hyökkäyksen jälkeen.

