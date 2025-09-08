Liittokansleri Merzin CDU-puolueen lainsäätäjät katsovat, että liian monet afganistanilaiset ja syyrialaiset ovat edelleen sosiaaliturvan varassa, ja vaativat tiukempia työllistämisvaatimuksia.

Saksan hallitseva CDU/CSU-ryhmä vaatii tiukempia rajoituksia sosiaaliturvaan, ja puoluejohtajat viittaavat siihen, että afganistanilaiset ja syyrialaiset turvautuvat hyvin usein kansalaisavustuksiin.

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mathias Middelberg sanoi, että työvoimatoimistojen on tehtävä enemmän näiden ryhmien työllistämiseksi, ja korosti, että ”työllistymisessä on vielä paljon parantamisen varaa”.

”Jo 100 000 ihmistä enemmän työssä sen sijaan, että he turvautuisivat kansalaisavustukseen, voisi palkkatasosta riippuen keventää liittovaltion talousarviota vuosittain pienellä yksinumeroisella miljardin euron summalla”, lainsäätäjä sanoi Bild-lehdelle.

Middelbergin siteeraamien hallituksen lukujen mukaan 52,8 prosenttia syyrialaisista ja 46,7 prosenttia afganistanilaisista Saksassa turvautuu kansalaisavustukseen, kun taas vain 36,7 prosenttia syyrialaisista ja 37 prosenttia afganistanilaisista on sosiaaliturvamaksujen alaisessa työssä.

”Emme voi hyväksyä sitä, että sadattuhannet nuoret turvapaikanhakijat ovat täällä Saksassa vuosikymmeniä työttöminä”, hän sanoi.

Vaatimus on esitetty sosiaaliturvakustannusten jyrkän kasvun keskellä, sillä kansalaisavustuksen vuotuiset menot ovat noin 52 miljardia euroa. Liittovaltion työmarkkinaviraston (BA) viime vuoden tilastot osoittivat, että yli 4 miljoonasta henkilöstä, jotka voivat tehdä työtä mutta saavat sosiaalietuuksia, yli 2,5 miljoonalla on maahanmuuttajatausta, mikä on 63,5 prosenttia.

Vuoden 2024 alussa 2,6 miljoonasta etuuksia hakevasta ulkomaalaisesta 706 000 oli Ukrainasta, 512 000 Syyriasta ja 201 000 Afganistanista.

CSU:n johtaja Markus Söder ja CDU:n pääsihteeri Carsten Linnemann sanoivat, että työtä vieroksuvien ei pitäisi enää saada mitään tukea.

Liittokansleri Friedrich Merz vahvisti viestiä viikonloppuna varoittaen, että Saksan hyvinvointimalli ei enää ole kestävä. ”Nykyinen hyvinvointivaltio ei ole enää taloudellisesti elinkelpoinen, kun otetaan huomioon, mitä olemme saavuttaneet talouden näkökulmasta”, hän sanoi.

Kasvava työttömyys, konkurssit ja inflaatioriskit ovat myös osoitus kasvavasta paineesta.

Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen toinen johtaja Alice Weidel moitti tiistaina suuren koalition hallitusta siitä, että se jatkaa Saksan talouden taantuman valvomista, ja viittasi Welt-lehden siteeraamiin lukuihin, joiden mukaan 114 000 teollisuuden työpaikkaa on menetetty viime vuoden aikana.

”Poliittisesti motivoitu teollisuuden alasajo jatkuu taukoamatta, jopa yli puoli vuotta uusien vaalien jälkeen. Talouden käänne ei onnistu ilman AfD:tä!” hän kirjoitti.

Lähde: Remix News

