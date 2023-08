Saksa alentaa maassa oleskelusääntöjä 8 vuodesta 3 vuoteen kansalaisuuden myöntämisen nopeuttamiseksi

Vastustajat sanovat, että siirto heikentää Saksan kansalaisuuden arvoa ja johtaa maan identiteetin hävittämiseen.

Saksan liittohallituksen keskiviikkona hyväksymien uusien suunnitelmien mukaan ulkomaalaisten oleskelun kesto Saksassa ennen kansalaisuuden hakemista lyhenee kahdeksasta vuodesta viiteen vuoteen ja joidenkin kohdalla jopa kolmeen vuoteen.

Ulkomaalaisten työntekijöiden kansalaisuuden nopeuttaminen on Saksan hallituksen yritys torjua siirtotyöläisten houkuttelevuuden vähenemistä viime vuosina ja ”lisätä maan kilpailukykyä ammattitaitoisten työntekijöiden suhteen”, hallitus sanoi.

Sisäministeri Nancy Faeser sanoi, että liittovaltion hallitus ottaa ”tärkeän seuraavan askeleen uudella kansalaisuuslailla” sen jälkeen, kun se on jo lieventänyt tulevien ”siirtotyöläisten” viisumirajoituksia.

”Nykyaikainen kansalaisuuslaki on siksi myös ratkaiseva avain Saksan kilpailukyvyn kannalta Saksan sijaintipaikkana”, Faeser sanoi keskiviikkona.

Saksassa keskitytään vain ulkomaalaisiin

Suunnitelmien mukaan ulkomaalaisen on ennen kansalaisuuden hakemista asuttava ja työskenneltävä Saksassa vähintään viisi vuotta eikä enää kahdeksaa vuotta. Hakijat, jotka pystyvät osoittamaan, että he ovat kotoutuneet maahan hyvin, esimerkiksi osoittamalla kehittynyttä kielitaitoa, voivat kuitenkin saada kansalaisuuden jo kolmessa vuodessa.

Säännöt koskevat vain ”hyvämaineisia henkilöitä”. Hakijat, joilla on rikosrekisteriote, joka on ”ristiriidassa vapaaseen demokraattiseen yhteiskuntajärjestykseen sitoutumisen kanssa”, suljetaan pois.

Saksan hyvinvointivaltioon tukeutuneet ulkomaalaiset eivät voi saada kansalaisuutta ennen kuin he ovat osoittaneet olevansa ”taloudellisesti omavaraisia”. Myöskään kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, jotka ovat jääneet maahan karkotuskiellon vuoksi ja jotka on määrätty palautettavaksi lähtömaahansa, eivät voi saada kansalaisuutta.

Lisäksi lakiluonnos helpottaa kaksoiskansalaisuuden muodollista tunnustamista Saksassa. Tämä tarkoittaa, että hakijoiden, jotka haluavat hakea Saksan kansalaisuutta, ei enää tarvitse luopua alkuperäisestä kansalaisuudestaan saadessaan Saksan passin.

Faeser piti tätä ”edistyksellisenä toimenpiteenä”, jonka ansiosta ulkomaalaisia ei enää ”pakoteta luopumaan osasta identiteettiään”. Konservatiiviset vastustajat taas väittävät, että tämä rohkaisee hakijoita, jotka eivät ole sitoutuneet Saksaan ja sen liberaaleihin arvoihin.

Oppositiopuolue CDU:n johtava kansanedustaja Thorsten Frei väitti, että hallituksen sitoutuminen kansalaisuuden helpottamiseen on osoitus siitä, että liberaalikoalitio keskittyy ”vääriin prioriteetteihin”. Sen sijaan, että se keskittyisi tavallisten saksalaisten elämän parantamiseen, se keskittyy ulkomaalaisiin.

Hän lisäsi, että hallituksen ei pitäisi helpottaa joukkomuuttoa ”avoimilla ovilla” ja tarjoamalla ”mahdollisimman kevyitä vaatimuksia Saksan kansalaisuuden saamiseksi”.

”Saksan kansalaisuus on hyvin arvokas asia, johon pitäisi suhtautua hyvin varovaisesti”, lisäsi CDU-puolueen johtaja Friedrich Merz.

Saksan kansalaisuus myydään nyt halvalla

”Asiat eivät tapahdu tarpeeksi nopeasti Saksan kansan tuhoajille – nyt myös Saksan kansalaisuutta myydään halpaan hintaan”, twiittasi Alice Wiedel, kovan linjan kansallismielisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen toinen johtaja.

Jo viime vuonna ennätysmäärä nuoria syyrialaismiehiä sai kansalaisuuden Saksassa. Tulevina vuosina odotetaan Lähi-idästä ja Afrikasta tulevien kansalaistettavien hyökyaaltoa. Kansalaisuuslakien höllentämisen arvostelijat huomauttavat myös, että politiikalla saavutetaan kaksi vasemmistoliberaalille hallitukselle tärkeää tavoitetta. Ensinnäkin he kasvattavat äänimääräänsä huomattavasti aikana, jolloin heidän puolueensa on vajoamassa gallupeissa ja maahanmuuttovastainen AfD-puolue on nousussa.

Remix News uutisoi asiasta aiemmin:

”Liberaalit faktantarkistajat ovat jo pitkään torjuneet ajatuksen Suuresta Väestönvaihdosta ja leimanneet sen ”salaliittoteoriaksi”. Kuitenkin sekä maahanmuutto- että syntyvyystilastot, jotka osoittavat Euroopan ulkopuolisten väestöryhmien nopean kasvun ja syntyperäisten eurooppalaisten osuuden laskun ovat osoittaneet todistettavasti, että Eurooppa on demografisesti muuttumassa.”

”Lisäksi monet, jotka väittävät, että Suuri Väestönvaihto on tapahtumassa, huomauttavat myös, että vasemmisto pyrkii nostamaan maahanmuuttajien osuutta väestöstä lisätäkseen ääniä omille maahanmuuttomyönteisille puolueilleen. Tämä suuntaus on nähtävissä myös Yhdysvalloissa. Saksassa uusi laki tuo välittömästi mukanaan lähes 2 miljoonaa uutta ”saksalaista” äänestäjää ja vuosien mittaan vielä paljon lisää, jotka tukevat ylivoimaisesti SPD:n ja vihreiden kaltaisia puolueita.”

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on vihjannut heidän uudesta roolistaan äänestäjinä puolustaessaan uutta kansalaistamisjärjestelmää: ”Kaikkien, jotka asuvat ja työskentelevät täällä pysyvästi, pitäisi myös voida äänestää ja tulla valituksi; heidän pitäisi olla osa maatamme kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen, jotka siihen kuuluvat. Ja tämän pitäisi olla täysin riippumatonta syntyperästä, ihonväristä tai uskonnollisesta vakaumuksesta.”

”Yhdeksän miljoonaa kansalaista elää ja työskentelee maassamme ilman Saksan kansalaisuutta. Mutta demokratia elää mahdollisuudesta vaikuttaa. Näin syntyy legitimiteetti, näin hallituksen päätösten hyväksyntä kasvaa.”

SPD:n pudotessa gallupeissa ja maahanmuuttovastaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) noustessa, SPD tarvitsee tätä uutta ”äänestäjäkuntaa” säilyttääkseen vallan.

Samaan aikaan sadattuhannet nopeasti Saksan kansalaisiksi muutetut ulkomaalaiset voisivat auttaa piilottamaan ulkomaalaisten dramaattisen osuuden rikostilastoissa, sillä saatuaan Saksan kansalaisuuden he eivät enää ole ulkomaalaisia. Tämä on tärkeä myyntivaltti myös vasemmistolle.

Ulkomaalaiset rikoksentekijät saadaan kätevästi piilotettua rikostilastoista, kun heille annetaan Saksan kansalaisuus

Yleisesti ottaen Saksa ei pidä rikostilastoja rikoksentekijöiden rodusta tai etnisestä alkuperästä. Sen sijaan se seuraa kansalaisten ja ulkomaalaisten osuutta tiedoissa, mikä antaa valtiolle ainakin mahdollisuuden seurata Saksan uuden, viime vuosina kasvaneen maahanmuuttajaväestön tekemien rikosten osuutta.

Remix News on uutisoinut, että tilastot eivät ole olleet kauniita, sillä ulkomaalaisten osuus vakavista rikoksista, kuten raiskauksista, murhista, seksuaalirikoksista ja ryöstöistä, on valtava. Esimerkiksi murhien osalta ulkomaalaiset ovat vastuussa 39 prosentista kaikista tapauksista, vaikka heitä on noin 11 prosenttia väestöstä.

Tämä 39 prosentin tieto on myös jo harhaanjohtava, sillä loput 61 prosenttia ”saksalaisten” tekemistä murhista voi olla esimerkiksi toisen polven turkkilaisia tai kurdeja, joilla on Saksan kansalaisuus. Myöskään nykyisissä tiedoissa ei tehdä eroa etnisten saksalaisten ja Saksan kansalaisuuden saaneiden turkkilaista syntyperää olevien henkilöiden välillä.

Kaikki ulkomaalaisia koskevat huolestuttavat rikostilastot ”katoavat”, kun nämä ulkomaalaiset kansalaistetaan maan kansalaisiksi. Murhien määrän kasvu niputetaan yhtäkkiä ”saksalaisten” luokkaan, ja suuri yleisö jää pimentoon siitä, kuinka paljon rikoksia nämä ”vastasyntyneet kansalaiset” tekevät.

Lähde: Remix