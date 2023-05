Saksa: Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin äänestää ”äärioikeistoa”

Ranskalainen uutiskanava Europe 1 kertoi kasvavasta maahanmuuttovastaisuudesta Saksassa.

”Vuoden 2023 alusta lähtien Saksassa on jätetty yli 100 000 turvapaikkahakemusta, mikä on 78 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Massiivinen maahanmuuttajien virtaus lisää maahanmuuttovastaisia tunteita koko Saksassa”, kuten ranskalainen Europe 1 -uutiskanava kertoo.

Europe 1:n kuvausryhmä vieraili lähellä Ranskan rajaa sijaitsevassa Kehlin kaupungissa, jossa asuu tällä hetkellä 1 200 turvapaikanhakijaa, mikä on kaksinkertaistunut vuodessa. Siellä paikalliset ovat yhä levottomampia kaupunkiin saapuvien maahanmuuttajien uuden aallon vuoksi, mikä on rasittanut sosiaalipalveluja ja täyttänyt rakennuksen vastaanottotilat.

Yksi tärkeimmistä kiistakysymyksistä on kuitenkin Saksan kasvava asuntokriisi.

Irina, joka on asunut Kehlissä 40 vuotta, auttaa pakolaisia asettumaan kaupunkiin, mutta sanoo, että se on aiheuttanut vakavia ongelmia.

”Ymmärrän, että tilasta on pulaa. Kahden huoneen asunto maksaa nyt 900 euroa kuukaudessa, jopa paikallisilla on vaikeuksia löytää asuntoa”, hän harmitteli Europe 1:lle. Asuntopulan lievittämiseksi pormestari Wolfram Britz on käynnistänyt 50 asunnon rakentamisen pakolaisille.

Esivalmistettujen asuntojen avulla voidaan vapauttaa liikuntasaleja, jotka ovat edelleen ukrainalaisten käytössä.

”Olemme päättäneet väliaikaisesti asentaa kontteja rauhoittaaksemme jännitteitä väestön kanssa, joka ei voi enää harrastaa urheilua kouluissa eikä urheiluseuroissa”, pormestari sanoo.

Pakolaistulvan vuoksi vuokrat ovat nousseet 5 prosenttia, koska maa kamppailee uusien asuntojen rakentamisen kanssa.

Televisiokanava kertoo, että Saksan hallitus ilmoitti tiukentavansa maahanmuuttajien maahantulon valvontaa. Kritisoijat kuitenkin sanovat, että tällaisia lupauksia on annettu aiemminkin, erityisesti vuoden 2016 siirtolaiskriisin aikana. Siirtolaisvirta jatkuu kuitenkin taukoamatta. Tilanne on saanut kaikki 16 Saksan osavaltiota vaatimaan kriisitoimenpiteiden toteuttamista siirtolaisvirran pysäyttämiseksi.

Viha kriisistä on syvällä. Saksalaisten enemmistö on lukuisissa mielipidekyselyissä sitä mieltä, että maan on pysäytettävä maahanmuuttajien vastaanottaminen. Europe 1 puhui Alfonzin, entisen sosiaalidemokraattien äänestäjän kanssa. ”Äärioikeisto on sitä, mitä meillä oli 70 vuotta sitten. Kukaan ei halua sitä, mutta nykyinen politiikka ei jätä meille vaihtoehtoja”, hän sanoo.

Vaihtoehto Saksalle (AfD) sanoo, ettei sillä ole mitään tekemistä äärioikeiston kanssa. AfD:n ääniosuus on noussut viime vuoden aikana 17 prosenttiin, mikä on viiden vuoden huippu ja nostaa sen äänestysprosentin vihreiden edelle.

Lähde: Remix