Saksa: Kansallismielisen puolueen syrjintä laitonta

AfD:n syrjintä on nyt Thüringenissä laitonta.

Thüringenin perustuslakituomioistuin on todennut, että osavaltion parlamentaarinen kontrollikomissio ei saa aloittaa työtään, ennenkuin sitä on täydennetty AfD:n (Alternative für Deutschland, Vaihtoehto Saksalle) asettamilla ehdokkailla.

Komissio on Thüringenin maapäivien eli parlamentin valiokunta, jonka tehtävänä on valvoa paikallisen suojelupoliisin toimintaa. AfD on pyritty jättämään komission ulkopuolelle. Muut puolueet perustelevat, etteivät sen ehdokkaat ole soveliaita jäseniksi, koska puolue kokonaisuudessaan on paikallisen suojelupoliisin tarkkailussa. Paikallinen johtomies Björn Höcke on myös Saksan suojelupoliisin tarkastelussa äärioikeistolaisuudesta epäiltynä.

Thüringenin valtiosäännön perusteella suurimmalle oppositiopuolueelle kuuluu kaksi paikkaa viisijäsenisessä komissiossa. Muut puolueet ovat useita kertoja äänestäneet AfD:n ehdokkaita vastaan. Vaikka normaalisti puolueet kelpuuttavat toistensa ehdokkaat, käsitellään komission kukin ehdokas erikseen maapäivien äänestyksessä.

AfD oli tehnyt kohtelustaan pikavalituksen Thüringenin perustuslakituomioistuimelle. Se antoi päätöksensä eilen. Maapäivien puhemies Birgit Keller, joka edustaa suurinta ryhmää eli vasemmistolaista pääministeripuolue Linkeä, on jo lausunut, että tuomioistuimen päätöstä on kunnioitettava. Aiemmin Keller olisi sallinut komission aloittavan työnsä kolmijäsenisenä.

Erityisesti Linke ja AfD ovat olleet napit vastakkain osavaltiossa. Pääministeri Bodo Ramelowia myöten ovat poliittiset lausunnot käyneet henkilöön asti. Ramelow, kuten myös vihreiden paikallinen johtaja, ovat julkisesti nimitelleet Björn Höckeä uusnatsiksi tai fasistiksi.

Ramelow väitti oikeuden antaneen asiassa päätöksen. Kyseessä oli Meiningenin hallinto-oikeuden ratkaisu, jossa katsottiin mielenosoittajilla olleen mielipidevapauden puitteissa oikeus julisteissaan nimitellä Höckeä fasistiksi ennen vaaleja.

Viime syksyn vaaleissa Linke säilytti asemansa suurimpana saaden lisäkannatusta ja 29 paikkaa. AfD kohosi toiseksi saatuaan 22 paikkaa, äänet lisääntyivät reilusti kaksinkertaisiksi. CDU putosi kärkipaikalta, tulos 21 paikkaa eli menettäen kolmanneksen aiemmasta. SPD on enää pikkupuolue kahdeksalla paikalla, menetystä kolmasosa. Vihreät pysyivät viidessä, johon myös FDP pääsi palaten maapäiville.

Ramelow-II on vähemmistöhallitus, jossa ovat Linke, SPD ja vihreät eli Grüne. Paikkoja sillä on 42. Maapäivillä vastaan äänesti 23 eli AfD. CDU:sta 20 äänesti tyhjää. FDP ei osallistunut äänestykseen.

Lähde MDR.