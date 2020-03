Saksa keskeyttää kiintiöpakolaisten vastaanottamisen

Saksa lopettaa kiintiöpakolaisten vastaanottamisen koronapandemian vuoksi. Asiasta ilmoitti Saksan liittovaltion sisäministeriö.

Sisäministeriö on ohjeistanut Saksan maahanmuuttovirasto BAMF:a, että COVID-19 -pandemian vuoksi siirtolaisten uudelleensijoitusohjelma Turkista ja muut humanitaarisen suojelun uudelleensijoitusohjelmat keskeytetään toistaiseksi.

Ministeriön tiedottajan mukaan humanitaarisen suojelun arviointiprosessi on keskeytetty tosiasiassa jo viime perjantaina erilaisten matkustusrajoitusten astuttua voimaan.

Myös Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR keskeyttivät pakolaisprosessinsa tiistaina.

Vuodesta 2012 alkaen Saksa on ottanut vastaan noin 5000 kiintiöpakolaista vuosittain. Pakolaisista iso osa on Turkin kautta saapuneita syyrialaisia. Saksan kiintiöpakolaisohjelmien tavoitteena on tarjota pysyvä oleskelulupa maahan.

Lähde Focus.