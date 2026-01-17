Saksa: Kuusi miljoonaa euroa Intian ”sukupuolisensitiiviseen metsähankkeeseen”

Saksa rahoittaa Intiassa miljoonahanketta, jonka tavoitteena on ”sukupuolisensitiivinen metsien hallinta”, samalla kun kotimaassa kiistellään verorahojen valumisesta poliittisesti värittyneille järjestöille.

Saksan liittovaltion hallitus on myöntänyt 6 miljoonaa euroa kehitysapua Intiaan suuntautuvaan hankkeeseen, jonka tarkoituksena on vahvistaa ”sukupuolisensitiivistä” metsien ja agroekosysteemien hallintaa, kertoo NIUS-uutisportaali. Projekti toteutetaan Saksan valtion omistaman kehitysyhteistyöorganisaation GIZ GmbH:n kautta, ja sen on määrä jatkua elokuuhun 2028 saakka.

Tavoitteena ”sukupuolisensitiivinen” ja ilmastonkestävä metsänhoito

Hankkeen virallisena tavoitteena on parantaa Intian metsien ja maatalousmetsien hoitoa siten, että käytännöt olisivat sekä ilmastonmuutokseen sopeutuvia että sukupuolinäkökulman huomioivia. Käytännössä tämä tarkoittaa koulutusta, hallinnollisia uudistuksia ja paikallisten toimijoiden tukemista.

Hankkeen kolme pääpilaria

GIZ:n mukaan projekti rakentuu kolmen keskeisen osa-alueen varaan:

Koulutus ja osaamisen vahvistaminen: Julkisia toimijoita, paikallishallintoa ja tutkimuslaitoksia koulutetaan ”sukupuolisensitiivisiin” ja ilmastonkestäviin metsänhoitomenetelmiin. Tavoitteena on lisätä sekä teknistä osaamista että niin sanottuja ”pehmeitä taitoja”. Sukupuolitoimintasuunnitelmat ja seuranta: Hankkeessa tuetaan gender action -suunnitelmien ja seurantamallien laatimista Intian National Working Plan Code 2023 -ohjeistuksen mukaisesti. Näiden avulla pyritään ohjaamaan paikallisia kehityssuunnitelmia, kuten Gram Panchayat- ja District Development -ohjelmia. Tuloja tuottavien toimintojen edistäminen: Projekti tukee viljelijäosuuskuntia, naisten itseapuryhmiä ja muita paikallisia yhteisöjä, joiden tarkoituksena on luoda uusia tulonlähteitä – jälleen erityisesti sukupuolinäkökulmaa korostaen.

Merz rakentaa suhteita Intiaan

Saksan liittokansleri Friedrich Merz vieraili Intiassa hankkeen julkistamisen yhteydessä. Matkan tavoitteena oli vahvistaa Saksan ja Intian välistä taloudellista ja diplomaattista yhteistyötä. Intia on 1,5 miljardin asukkaan nouseva suurvalta, jonka kanssa Saksa pyrkii syventämään kauppa- ja teknologiayhteistyötä.

Vierailun aikana Merz osallistui muun muassa Ahmedabadissa järjestettyyn kansainväliseen leijafestivaaliin, jossa hän esiintyi yhdessä pääministeri Narendra Modin kanssa.

Kotimaan budjettikiista: vasemmistojärjestöt jatkavat tukirahoilla

Samaan aikaan Saksassa jatkuu kiivas keskustelu siitä, mihin veronmaksajien rahoja tulisi käyttää. CDU/CSU lupasi aiemmin rajoittaa valtion tukia tietyiltä kansalaisjärjestöiltä, mutta budjetti sisältää edelleen merkittäviä tukia vasemmistolaisiksi luokitelluille toimijoille.

Esimerkiksi perheministeriö on myöntänyt kuluvana vuonna 182 miljoonaa euroa ”Living Democracy” -ohjelmalle, joka rahoittaa muun muassa Amadeu Antonio -säätiötä ja vasemmistolaiseksi kuvattua Correctiv-verkkomediaa.

Kritiikin ytimessä on kysymys siitä, miksi Saksa rahoittaa samanaikaisesti sekä ulkomaisia kehityshankkeita että kotimaan poliittisesti värittyneitä ohjelmia, vaikka taloudellinen tilanne kiristyy ja monet kansalaiset vaativat tiukempaa talouskuria.

