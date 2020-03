Saksa laajentaa maahantulorajoitukset koskemaan myös turvapaikanhakijoita

Saksan sisäministeri Horst Seehofer (CDU) on laajentanut koronaviruksen johdosta Saksan rajoilla vallitsevat maahantulorajoitukset koskemaan myös turvapaikanhakijoita.

Saksan maahantulorajoitukset eivät ole tähän mennessä koskeneet turvapaikanhakijoita. Esimerkiksi ranskalaiset ja italialaiset, jotka eivät pysyvästi asu tai käy työssä Saksassa, käännytetään rajalta takaisin. Tämä ei aiemmin koskenut EU:n ulkopuolelta tulevia siirtolaisia silloin kun he hakivat turvapaikkaa.

Turvallisuussyistä kaikille äskettäin tulleille turvapaikanhakijoille on tehty COVID-19 -testi ja heidät on eristetty 14 päivän ajaksi. Ainoastaan negatiivisen tuloksen saaneet on ohjattu yhteismajoitukseen.

Myös Saksan maahanmuuttovirasto (BAMF) on reagoinut. Kontaktien välttämisen takia turvapaikkahakemuksia voidaan tehdä enää vain kirjallisesti ja vasta sen jälkeen, kun henkilö on rekisteröity jonkin osavaltion vastaanottokeskukseen. Siellä kirjoitetaan tulotodistus, josta on lähetettävä kopio maahanmuuttovirastoon allekirjoitetun turvapaikkahakemuksen kanssa. Kun em. dokumentit on saatu, virasto antaa oleskeluluvan ja kirjallisen ohjeen turvapaikkamenettelystä.

Koronapandemia ei kuitenkaan vaikuta turvapaikanhakijoiden jakamiseen osavaltioihin. Esimerkiksi Mecklenburg-Vorpommern joutuu edelleen ottamaan turvapaikanhakijoita, vaikka se ei päästä osavaltioon enää ketään, joka ei asu siellä vakituisesti. Tulokielto koskee myös loma-asunnon omistajia.

Saksan sisäministeriön tiedottaja Steve Alter kertoi perjantaina, että ei ole olemassa säädöstä, jonka mukaan turvapaikanhakijat yleisesti käännytettäisiin rajalta. Alter totesi myös, että maahantulorajoitusten johdosta rajanylitysliikenne on jyrkästi laskenut. Tämän johdosta myös laiton maahantulo on merkittävästi vähentynyt.

Perjantaista lähtien myöskään Itävalta ei ole ottanut enää turvapaikkahakemuksia rajalla vastaan. Toimenpide perustuu liittovaltion epidemialakiin. Koronaviruksen puhjettua Euroopassa on turvapaikkahakemusten määrä Itävallassa laskenut noin 75 prosentilla.

Lähde Junge Freiheit.