Saksa: LGBT-propagandan vastustajat käynnistävät oman pride-kuukauden Saksan lipulla sateenkaarilipun sijaan

”Musta, punainen ja kullankeltainen on tarpeeksi värikäs”.

”#StolzMonat” eli saksalainen pride-kuukausi oli eilen Twitterissä trendi, joka keräsi yli 50 000 twiittiä. Kyseessä ei kuitenkaan ollut kesäkuun LGBT-pride-kuukauden juhlistaminen vaan sen sijaan sen vastustaminen, kun saksalaiset konservatiivit ja wokeismin vastustajat korvasivat sateenkaarilipun Saksan lipulla.

”#StolzMonat” oli eilen yhdessä vaiheessa Twitterin trenditilaston ykkönen, mikä korostaa kasvavaa kulttuurisotaa Saksassa. Se otettiin esille myös muissa maissa.

Germans are celebrating pride month by responding to any rainbows with the national flag. Interesting tactic#Stolzmonat pic.twitter.com/zqtCeuX4eP — Callum (@AkkadSecretary) June 1, 2023

Vasemmisto ja yhä useammin myös yritykset sekä viranomaiset käyttävät pride-kuukautta joka vuosi kesäkuun tienoilla ilmaistakseen solidaarisuuttaan homoja, lesboja, transsukupuolisia ja muita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Monet yritykset vaihtavat nyt kesäkuussa yrityksensä logot sateenkaaren väreihin, julkaisevat LGBT-pride-aiheisia mainoksia ja myyvät LGBT-aiheisia tuotteita.

Saksalaiset pride-kuukauden arvostelijat ovat kuitenkin ensimmäistä kertaa käynnistäneet vastakampanjan. Kaikki, jotka haluavat juhlia mieluummin Saksaa kuin ”LGBTQ-yhteisöä”, voivat ilmaista kansallista ylpeyttään julkaisemalla profiilikuvan, jossa on musta, punainen ja kullankeltainen tausta. Lisäksi on tärkeää käyttää hashtagia ”Stolzmonat.”, joka on kirjaimellinen käännös sanoista ”pride- kuukausi”.

Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) on edistänyt hashtagia, ja jotkut sen poliitikot, kuten Björn Hocke, ovat muuttaneet profiilikuvansa trendin mukaiseksi.

Puolue lisäsi myös Saksan lipun Twitter-profiilikuvaansa.

”Heidän absurdissa rinnakkaismaailmassaan liikennevalotkin juhlivat paitsi #PrideMonthia myös #PrideYearia, mutta samalla he jättävät täysin huomiotta ihmisten todelliset ja itse luomansa ongelmat tässä maassa. #BlackRedGold on tarpeeksi värikäs! #PrideMonth #AfD”, puolue kirjoitti. Bundestagin eduskuntaryhmä seurasi perässä hieman myöhemmin.

Die #Ampel ”feiert” in ihrer absurden Parallelwelt nicht nur den #PrideMonth, sondern gleich das #PrideYear, während sie die echten und von ihr selbst geschaffenen Probleme der Menschen im Land vollständig ignoriert. Wir meinen: #SchwarzRotGold ist bunt genug! #Stolzmonat #AfD pic.twitter.com/Tp2xKKSSdh — AfD (@AfD) June 1, 2023

AfD:n Nuori vaihtoehto Saksalle (JA) on myös mainostanut saksalaista ”pride-kuukautta”. Nuorisojärjestö on tällä hetkellä Saksan kotimaan tiedustelupalvelun, perustuslakiviranomaisen (BfV), tarkkailussa, mikä AfD:n mukaan on poliittinen tarkoitus vahingoittaa puolueen imagoa.

Baden-Württembergin JA kirjoitti: ”Musta-puna-kullankeltainen on tarpeeksi värikäs”.

Sosiaalidemokraatit (SPD) ilmaisivat Twitterissä suuttumuksensa kampanjasta ja kirjoittivat: ”Emme anna #PrideMonthin pilata meitä. Hyvää Pridea kaikille!” puolueen tili kirjoitti ja lisäsi postaukseen sateenkaari- sekä transsukupuolisten lipun. SPD jakoi myös meemin ilmaistakseen tyytymättömyytensä kampanjaan, mutta konservatiiviset aktivistit käyttivät kuvan uudelleen ja irvailivat sitä.

AfD:n kannattajat ovat myös käyttäneet saksalaista ”pride-kuukautta” viitaten samalla jälleen yhteen gallupiin, jossa AfD on 18 prosentin kannatuksessa. Muutama päivä sitten INSA:n gallupin jälkeen AfD:n osuus oli myös 18 prosenttia.

Saksan yleisradioyhtiön ARD:n viimeisimmän mielipidemittauksen mukaan puolue on noussut gallupeissa ja on nyt tasoissa maan toiseksi suurimman puolueen SPD:n kanssa.

Lähde: Remix