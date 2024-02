Saksa: liittovaltiot sopivat turvapaikanhakijoiden maksukortista

Joitakin turvapaikanhakijoille myönnettäviä hyvinvointivaltion etuuksia ei tulevaisuudessa enää makseta käteisenä vaan maksukortilla. 14 osavaltiota 16:sta on sopinut yhteisistä standardeista. Myös Baijeri ja Mecklenburg-Vorpommern haluavat tukeutua maksukorttiin, mutta kulkevat toteutuksessa omia polkujaan, kuten Hessenin ministeripresidentti Boris Rhein (CDU) ilmoitti keskiviikkona. Kukin liittovaltio päättää itse, kuinka paljon käteistä maksukortin rinnalla maksetaan jatkossakin.

Ich freue mich, dass wir uns im Kreis der Länder auf die Rahmenbedingungen zur Einführung einer #Bezahlkarte verständigen konnten: Wir senken den Verwaltungsaufwand für #Kommunen und unterbinden die Möglichkeit, Geld aus staatlicher Unterstützung in Herkunftsländer zu überweisen. pic.twitter.com/sZi4NZ1Z8r — Boris Rhein (@Boris_Rhein) January 31, 2024

Liittovaltioiden hallitusten päämiehet olivat keskustelleet asiasta jo viime vuoden marraskuussa pidetyssä ministeriöiden puheenjohtajakokouksessa. Liittovaltion työministeri Hubertus Heil (SPD) ilmaisi tyytyväisyytensä sopimukseen. ”Tulokset on nyt esitetty. Siitä sovittiin”, hän sanoi Redaktionsnetzwerk Deutschlandille.

Turvapaikanhakijat töihin

Turvapaikanhakijoiden on jatkossa vaikeampi siirtää Saksan sosiaalietuuksia kotimaahansa. Maksukortilta ei voi jatkossa siirtää luottoa toiselle, eikä korttia voi myöskään käyttää liikaa. Korttia ei voi käyttää ulkomailla, ja joissakin osavaltioissa sen käyttöä rajoitetaan jopa alueellisesti.

Eichsfeldin piirikunta Pohjois-Türingenissä otti turvapaikanhakijoiden maksukortin käyttöön jo viime vuoden joulukuussa. Piirikunnassa majoitetuista 600 turvapaikanhakijasta 135 sai aluksi tällaisen kortin. Näistä turvapaikanhakijoista 92 eli 68 prosenttia hylkäsi kortin. Osa, 35 henkilöä, poistui piirin alueelta.

Vain 17 henkilöä etsi työtä. 40 henkilöä vaatii edelleen käteistä rahaa. Koska heitä on siedetty ja he ovat asuneet Saksassa yli puolitoista vuotta, heillä ei ole oikeutta saada palkkaa luontoissuorituksena. Greizin piirikunnassa – myös Thüringenissä – on jo otettu käyttöön rahaetuus, ja tulokset ovat olleet samankaltaisia.

Lähde: Junge Freiheit