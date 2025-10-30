Saksa maksaa jättikorvaukset holokaustin selviytyjille vuonna 2026: ennätykselliset 924 miljoonaa euroa kotihoitoon

Historian jälkilasku jatkuu ja summa kasvaa, korvausten kaivo ei kuivu koskaan – ei tulevaisuuden sukupolvienkaan aikana. Saksa on edelleen maailmanlaajuisesti korvausvastuussa kaikille holokaustista kärsiville.

Saksan liittovaltion hallitus on sitoutunut ohjaamaan ennätykselliset 1,076 miljardia dollaria (923,9 miljoonaa euroa) holokaustin selviytyjien kotihoidon rahoittamiseen vuodelle 2026. Päätös syntyi neuvotteluissa Saksan valtiovarainministeriön ja New Yorkissa toimivan Claims Conference -järjestön välillä, joka vastaa natsien vainoista kärsineiden juutalaisten korvausvaatimusten käsittelystä.

Claims Conferencen puheenjohtaja Gideon Taylor kuvasi rahoituspäätöstä historialliseksi ja korosti sen merkitystä ikääntyvien selviytyjien kasvaviin hoivatarpeisiin:

”Vaikka menetämme selviytyjiä vuosi vuodelta, jäljellä olevat ovat entistä hauraampia ja tarvitsevat paljon enemmän tukea kuin koskaan aiemmin”, Taylor toteaa. ”Tämä budjetti on ratkaiseva, jotta jokainen heistä voi vanheta omassa kodissaan – arvokkuudessa, joka riistettiin heiltä nuoruudessa.”

Vuonna 2018 kotihoitoa saaneiden selviytyjien keski-ikä oli 86 vuotta. Vuoteen 2024 mennessä se on noussut 88,5 vuoteen. Samalla vakavien sairauksien, kuten Alzheimerin taudin, Parkinsonin ja dementian, vuoksi täyspäiväistä hoitoa tarvitsevien määrä on lähes kaksinkertaistunut.

Lisäksi niin sanottujen Hardship Fund -lisämaksujen maksuaikaa on jatkettu vuoteen 2028 asti. Jokaiselle oikeutetulle selviytyjälle ja holokaustista kärsivälle maksetaan vuosittain 1 450 euroa, ja tämä koskee yli 127 000 henkilöä maailmanlaajuisesti.

Claims Conference arvioi, että elossa on vielä noin 200 000 holokaustin selviytyjää, joista suurin osa asuu Israelissa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mutta myös muilla mantereilla. Uutena linjauksena myös ne ei-juutalaiset henkilöt, jotka sodan aikana pelastivat juutalaisia henkensä uhalla – niin sanotut ”oikeudenmukaiset pelastajat” – saavat oikeuden kotihoitoon samalla tavoin kuin juutalaiset selviytyjät. Heille maksetaan jo kuukausittaista eläkettä Claims Conferencen kautta.

Holokaustin selviytyjä ja neuvotteluvaltuuskunnan jäsen Colette Avital pitää Saksan päätöstä merkittävänä. ”On syvästi merkityksellistä, että 80 vuotta vapautuksen jälkeen Saksan hallitus kantaa edelleen vastuunsa niistä, jotka kärsivät ja selvisivät”, Avital sanoo. ”Jokainen selviytyjä – ja jokainen pelastaja – ansaitsee elää arvokkaasti, tulla nähdyksi, kuulluksi ja hoidetuksi.”

Myös holokaustikasvatuksen rahoitusta on jatkettu vuoteen 2029 asti, yhteensä 175 miljoonan euron edestä. Tämä panostus tulee aikaan, jolloin tietoisuus holokaustista on heikkenemässä ja antisemitismi kasvussa. Rahoitus kattaa opettajien antisemitismin vastaisen koulutuksen, akateemisen tutkimuksen sekä laajalle yleisölle suunnatut mediamuodot, kuten Hollywood-elokuvat, pelit ja virtuaalitodellisuuskokemukset.

Claims Conferencen varatoimitusjohtaja Greg Schneider painottaa koulutuksen kiireellisyyttä: ”Meillä on moraalinen velvollisuus investoida holokaustikasvatuksen tulevaisuuteen niin kauan kuin elossa on todistajia, jotka voivat jakaa selviytymistarinansa.”

Lähde: Breitbart

Lue lisää aiheesta: