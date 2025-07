Muslimioppilaat ahdistelevat ”ei-uskovia” luokkatovereita

Hampurin liberaalin kaupungin johtajat vähättelevät ongelmaa.

Hampurin kouluissa on havaittavissa pelottava suuntaus: Muslimioppilaat painostavat ja ahdistelevat ei-muslimiluokkatovereitaan.

On raportoitu, että tyttöjä on kiusattu, koska he pukeutuvat naisellisesti eivätkä käytä huivia; toisia on kutsuttu ”sian syöjiksi”, ja he varovat nyt syömästä voileipiä oppituntien välitunnilla.

Eräs isä kertoo, että hänen oli pakko ilmoittaa poikansa uuteen kouluun, koska vanhassa koulussa tehtiin se virhe, että monet muslimilapset keskitettiin yhdelle luokalle, minkä seurauksena muutamaa ”ei-uskovaa” kiusattiin.

Juutalainen mies kertoo, että muslimiluokkatoverit pelottelivat hänen tytärtään ja hyökkäsivät hänen kimppuunsa fyysisesti, ja yksi muslimityttö ja tämän äiti kutsuivat häntä ”torakaksi”.

Joidenkin muslimioppilaiden kerrotaan kieltäytyvän osallistumasta musiikkitunneille väittäen, että ne ovat ”haram” eli islamin mukaan kiellettyjä.

Paikallisten raporttien mukaan Muslim Interaktivin kaltaiset ryhmät levittävät islamistisia vaikutteita TikTokin ja Instagramin kautta, mikä on johtanut joidenkin lasten käyttäytymisen huomattaviin muutoksiin.

Islamismiasiantuntija Ahmad Mansour, psykologi, jolla on palestiinalaiset juuret, sanoi, että Pohjois-Saksan liberaalin kaupungin poliittiset johtajat vähättelevät ongelmaa; he ”eivät halua nähdä radikalisoitumista oppilaiden keskuudessa”.

Opettajat ovat myös haluttomia puuttumaan ongelmaan, koska he pelkäävät, että heidät leimataan ”rasisteiksi tai oikeistolaisiksi”.

Ahmad Mansourin mukaan ongelmaa ei ole ”vain Hampurissa vaan koko Saksassa”. On olemassa hyvin aktiivinen muslimioppilaiden ryhmä, ”joka edustaa äänekkäästi uskonnollista vakaumustaan”.

Lähde: European Conservative

