Saksa: Oikeudenkäynnissä neljä maahanmuuttajaa, joita syytetään 13-vuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksesta

Poliisin mukaan neljä maahanmuuttajamiestä vangitsivat tytön asuntoon ja raiskasivat hänet 24 tuntia kestäneen kärsimyksen aikana.

Neljää Saksan Dortmundin kaupungissa asuvaa maahanmuuttajamiestä syytetään 13-vuotiaan tytön raiskaamisesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä useita kertoja heinäkuussa 2022 sekä hänen 13-vuotiaan ystävänsä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Viime viikon torstaina alkaneessa oikeudenkäynnissä on mukana kolme syyrialaista ja yksi ghanalaismies.

Kahta neljästä syytteessä olevasta miehestä – Ahmod A., Rageb A., Mamadou B. ja Khaled S. – syytetään siitä, että he vangitsivat tytön sisälle asuntoon, raiskasivat ja sodomisoivat tyttöä sen jälkeen 24 tuntia yhtäjaksoisesti.

Reckling Häuser -uutistoimiston mukaan Dortmundin syyttäjänvirasto väittää, että tyttö kertoi syytetyille selvästi, ettei hän ollut kiinnostunut. Neljä miestä kuitenkin riisui tytön ja kävi hänen kimppuunsa seksuaalisesti. Seuraavana päivänä kaksi neljästä miehestä raiskasi tytön toisessa asunnossa kaupungin pohjoisosassa.

On edelleen epäselvää, oliko väitetyillä raiskaajilla jokin suhde uhriin ennen hyökkäyksiä. Ei ole myöskään tietoa siitä, miten alaikäinen tyttö joutui miesten asuntoihin.

Lehden mukaan Dortmundin syyttäjänvirasto syyttää vastaajia myös siitä, että he olisivat syyllistyneet seksuaalisiin tekoihin 13-vuotiaan tyttöystävää kohtaan. Toista uhria on tiettävästi kourittu rinnoista ja pakaroista vastoin hänen tahtoaan.

Saksassa on ollut monenlaisia tapauksia, joissa maahanmuuttajamiehet ovat raiskanneet nuorempia alaikäisiä. Itse asiassa kyseessä ei ole edes ensimmäinen tapaus, jossa maahanmuuttajat raiskaavat 13-vuotiaan tytön Dortmundin kaupungissa. Vuonna 2020 afgaanimiestä syytettiin 13-vuotiaan tytön houkuttelemisesta kaupungin leikkikentälle, jossa hän raiskasi tytön.

Yksi pahamaineisimmista tapauksista koski 10 maahanmuuttajaa, jotka huumasivat ja joukkoraiskasivat 18-vuotiaan saksalaistytön Freiburgissa; heidät kaikki tuomittiin vankilaan.

Viime vuonna afganistanilainen maahanmuuttaja todettiin syylliseksi 11-vuotiaan raiskaukseen, mutta tuomiostaan huolimatta hän välttyi vankilatuomiolta. Eikä tämäkään ole ainoa tapaus, jossa maahanmuuttaja raiskasi 11-vuotiaan. Helmikuussa 2020 22-vuotias afganistanilainen turvapaikanhakija tunnusti raiskanneensa 11-vuotiaan tytön Hannoverin alueella Saksassa yhdessä kahden muun turvapaikanhakijan rikoskumppanin kanssa. Uhri oli vammainen erityisoppilas.

Saksassa asuvat ulkomaalaiset ovat poliisin tietojen mukaan vastuussa valtavasta osasta seksuaalirikoksia. He ovat myös vastuussa puolesta kaikista Saksassa tehdyistä joukkoraiskauksista.

Ongelma on yleinen myös muissa maissa. Esimerkiksi 13-vuotias Leonie raiskattiin ja murhattiin kolmen afgaanimaahanmuuttajan toimesta Wienissä viime vuonna. Tapaus nousi valtakunnallisiin otsikoihin ja antoi pontta pyrkimykselle tiukentaa maahanmuuttoa Itävallassa. Espanjassa ulkomaalaisten osuus kaikista seksuaalirikoksista on 46 prosenttia, ja Italiassa vastaava luku on sama.

Lähde: Remix