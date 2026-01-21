Saksa otti vuonna 2025 yli 370 000 EU:n ulkopuolista maahanmuuttajaa – ”Kokonaisen suurkaupungin verran”

Uusi hallitus lupasi ”maahanmuuttopolitiikan täyskäännöksen”, mutta luvut kertovat täysin toista.
Vuosi 2025 toi Saksaan jälleen massiivisen määrän EU:n ulkopuolisia tulijoita. Virallisten lukujen mukaan maahan saapui vähintään 371 088 kolmansien maiden kansalaista, kun lasketaan yhteen turvapaikanhakijat, perheenyhdistämisen kautta tulleet sekä erilaisiin humanitaarisiin ohjelmiin osallistuneet.
Luku on huomattavasti suurempi kuin aiemmin arvioitu 300 000, ja se koskee vain EU:n ulkopuolisia tulijoita – todellinen kokonaismaahanmuutto on siis vielä tätäkin korkeampi.
Oppositiopuolue Vaihtoehto Saksalle (AfD) mukaan hallituksen puheet ”maahanmuuton suunnanmuutoksesta” ovat pelkkää silmänlumetta. NIUS-uutisportaali kertoo, että puolueen Bundestag-edustaja Sebastian Münzenmaier kuvaa tilannetta näin:
– ”Vähintään 300 000 sosiaalista maahanmuuttajaa ja niin sanottua pakolaista – todellisuudessa lähempänä 400 000 – yhden vuoden aikana. Se vastaa kokonaisen saksalaisen suurkaupungin väkilukua.”
Münzenmaierin mukaan todellinen käänne tapahtuu vasta silloin, kun Saksasta poistuu enemmän ihmisiä kuin sinne saapuu.
Turvapaikkahakemukset laskussa – mutta kokonaismaahanmuutto pysyy korkeana
Vuonna 2025 jätettiin 113 236 ensimmäistä turvapaikkahakemusta, mikä on pienin määrä sitten vuoden 2020 ja selvästi alle vuoden 2024 tason (229 751 hakemusta).
Hallitus korostaa tätä lukua todisteena onnistuneesta politiikasta, mutta kokonaiskuva on toinen: laillinen maahanmuutto pitää kokonaismäärät ennätyskorkeina.
Sisäministeri Alexander Dobrindt (CSU) vakuuttaa, että Saksa ”hallinnoi maahanmuuttoa johdonmukaisesti ja selkeästi”, mutta AfD:n mukaan tämä on harhaanjohtavaa retoriikkaa.
Perheenyhdistäminen jatkuu lähes ennätystasolla
Saksan ulkomaanedustustot myönsivät 110 400 perheenyhdistämisviisumia vuonna 2025. Yleisimmät lähtömaat olivat: Turkki, Syyria, Intia, Kosovo ja Albania.
Vuonna 2024 vastaava luku oli 123 675, joten käytännössä taso pysyi lähes ennallaan.
Kesällä 2025 voimaan tullut kahden vuoden tauko perheenyhdistämisille koskien ”toissijaista suojelua” saaneita ei vaikuttanut kokonaismääriin juuri lainkaan.
Humanitaariset ohjelmat ja Afganistanin erityisohjelma
AfD:n edustajan tekemän kyselyn perusteella hallitus vahvisti, että 1 137 afganistanilaista saapui Saksan Afganistan-ohjelman kautta ja 1 093 henkilöä tuli YK:n uudelleensijoitusmenettelyn kautta.
Ukrainasta paenneiden virta jatkui
Vuonna 2025 Saksaan saapui 145 222 ukrainalaista tilapäisen suojelun puitteissa (Residence Act §24).
Saksalaiset kyllästyneet maahanmuuton tasoon
Tuore YouGov-kysely kertoo karun totuuden:
- 57 % saksalaisista katsoo, että laillista maahanmuuttoa on ollut liikaa
- 81 % pitää laitonta maahanmuuttoa ”liian korkeana”
- 75 % arvioi, että laiton maahanmuutto on ollut haitallista Saksalle
Kymmenen vuoden aikana Saksaan on tullut:
- 2,8 miljoonaa turvapaikanhakijaa
- 1,2 miljoonaa perheenyhdistämisen kautta → Yhteensä noin 4 miljoonaa tulijaa vuodesta 2015 lähtien
Länsi-Balkanin työlupajärjestelmä täynnä jo alkuvuodesta
Noin 50 000 ihmistä saapuu vuosittain Länsi-Balkanin erityissäännöksen kautta. Vuoden 2025 kiintiö täyttyi jo varhain, mikä kertoo järjestelmän suuresta vetovoimasta.
Maahanmuuton kustannukset kasvavat – mutta hallitus puhuu säästöistä
Samaan aikaan kun Saksa varautuu ”haastaviin säästövuosiin”, maa käyttää edelleen kymmeniä miljardeja euroja Ukrainan tukemiseen ja maahanmuuton kustannuksiin.
Esimerkiksi pelkästään Berliinissä maahanmuuttajien asumisen kustannukset nousivat lähes miljardiin euroon vuonna 2024
