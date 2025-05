Saksa: Poliisi esti kansallismielisiä aktivisteja poistumasta maasta osallistuakseen Italiassa järjestettävään paluumuuttokonferenssiin

”Saksan valtio sammuttaa demokratiasimulaation ja siirtyy totalitaariseen tilaan, eli DDR-tilaan.”

Saksalaiset kansallismieliset aktivistit olivat lähdössä lentokentältä Milanoon lauantaina pidettävään Remigration Summit-paluumuuttokonferenssiin. Aktivistit pysäytettiin ja pidätettiin lentokentällä, ja sen jälkeen heitä kuulusteltiin tuntikausia ja kiellettiin poistumasta maasta.

Konferenssiin osallistuu tunnettuja kansallismielisiä vaikuttajia eri puolilta Eurooppaa, kuten itävaltalainen kirjailija Martin Sellner, hollantilainen kommentaattori Eva Vlaardingerbroek ja belgialainen aktivisti Dries Van Langenhove.

Jälkimmäistä uhkaa tällä hetkellä mahdollinen vankeustuomio seitsemän vuotta sitten ryhmächatissa julkaistujen meemien vuoksi. Saksan poliisi ei kuitenkaan ole nyt vain puuttunut aktivistien toimintaan, vaan myös Italian poliisi on ilmestynyt tapahtumaan osallistuvien aktivistien hotelleihin.

Sellner on julkaissut videon ja päivityksiä X-viestipalvelussa erilaisista toimista konferenssiin osallistuvia aktivisteja vastaan.

”Tunnen heidät, he ovat hienoja tyyppejä, Generation Identity -aktivisteja, joita Saksan poliisi on pidättänyt tuntikausia. Heidät pidätettiin Münchenin lentokentällä. Kaksi heistä pidätettiin lentokoneessa, jossa he yrittivät nousta Italian Milanoon lähtevään koneeseen osallistuakseen paluumuuttoa käsittelevään konferenssiin. Saksan valtio kieltää heitä nyt poistumasta Saksasta useiden päivien ajan, kunnes konferenssi on päättynyt. Heillä on maastapoistumiskielto. He kielsivät minua pääsemästä maahan, ja sitten he heittivät minut ulos useista kaupungeista ja periaatteessa murskasivat luentoni, ja nyt he kieltävät omia kansalaisiaan, EU:n kansalaisia, poistumasta maasta.”

Sellner sanoo, että Saksan hallituksen perustelut ovat ”hulluja”, ja toteaa, että aktivistien päästäminen pois ”vahingoittaisi Saksan valtiota ja sen mainetta, jos he lähtevät ulkomaille ja osallistuvat kyseisiin tapahtumiin, koska se näyttäisi siltä, että Saksan valtio tukee kyseisiä tapahtumia”.

Sellner arvioi, että Saksan valtio on poistumiskiellon myötä menossa pimeälle alueelle ja matkimassa DDR:ää, kommunistista Itä-Saksaa.

”Ei, te olette meidän omaisuuttamme, ja meidän kansalaisia. Jos menette sinne, se on haitaksi maineellemme. Siksi lukitsemme teidät sisään kuin ilkeät pikkulapset. Saksan valtio on muuttumassa DDR:n kaltaiseksi. Juuri niin DDR teki Berliinin muurin kanssa. He eivät antaneet omien kansalaistensa lähteä maasta, ja niin on nytkin. Nyt olisi rangaistavaa, jos he yrittävät poistua Italiaan, Itävaltaan ja Sveitsiin. Heitä kielletään menemästä Sveitsiin, Itävaltaan ja Italiaan tiettynä ajankohtana. Saksan valtio voi pidentää tätä mielensä mukaan.”

”Tietenkin he ryhtyvät välittömästi oikeudellisiin toimenpiteisiin. Heillä on erittäin hyvät asianajajat. Saksassa tarvitaan hyviä asianajajia. Jos olet aktivisti, jos julkaiset meemejä X:ssä, tarvitset jo nyt erinomaisen asianajajan. Se on todella hullua. Näitä lakeja on olemassa, mutta ne ovat saattaneet maata jonkin aikaa horroksessa, ja nyt Saksan valtio sammuttaa demokratiasimulaation ja siirtyy totalitaariseen tilaan, eli DDR-tilaan.”

Sellner totesi, että saksalaiset aktivistit, kuusi miestä ja kaksi naista, jotka pysäytettiin lentokentällä, vapautettiin tuntien kuulustelujen jälkeen. Heidän on nyt ilmoittauduttava poliisiasemalla kahdesti päivässä.

”Kahdeksan nuorta saksalaista ei saa nyt poistua Saksasta. Jos he yrittävät sitä, he syyllistyvät rikokseen. Heidän on ilmoittauduttava päivittäin paikallisella poliisiasemalla. Jos he eivät tee niin, heidän on maksettava ylimääräinen sakko. Demokratiasimulaatio sulkeutuu.”, Sellner kirjoitti.

Heille annettiin poistumiskieltoa koskeva selvitys myös kirjallisena. Siinä lukee:

”Saksalaisten äärioikeistolaisten maastapoistumiskiellon tapauksessa Saksan liittotasavallan maineelle aiheutuu huomattava vahinkoriski, koska saksalaiset äärioikeistolaiset oleskelevat äärioikeistolaisten rajat ylittävää verkostoitumista, epäinhimillistä ideologiaa aktiivisesti edistävien ja sille laajemman liikkumavaran antavien saksalaisten äärioikeistolaisten keskuudessa, mikä kätkee sisäänsä riskin muiden ihmisten radikalisoitumisesta ja heidän matkoistaan taloudellisten resurssien kehittämiseksi ja muuta vastaavaa.”

”Saksan historiasta johtuu myös se, että kyseisen aktivistin saapuminen antaa kansainvälisesti sen vaikutelman, että Saksan liittotasavalta tukee tapahtumassa avoimesti levitettyjä äärioikeistolaisia aatteita tai ei ainakaan puutu niihin riittävästi”.

Pohjimmiltaan Saksan valtio yrittää väittää, että aktivistien salliminen osallistua konferenssiin olisi yhtä kuin heidän uskomustensa tukeminen ja Saksan maineen vahingoittaminen. Jos tämä on normi, voidaan ilmeisesti väittää, että kaikki aktivistit, joita Saksa ei tulevaisuudessa pidätä minkään konferenssin vuoksi, ovat merkki siitä, että Saksan valtio hyväksyy virallisesti kyseisen konferenssin sisällön. Tällainen päättely on jo absurdi.

Aktivistien maastapoistumiskielto ei koske ainoastaan Italiaa vaan myös Sveitsin ja Itävallan kaltaisia maita, ja se on voimassa 17. toukokuuta asti, vain minuutti ennen puoltayötä.

Aktivistit jakoivat myös kuvia viimeisistä hetkistä, jotka he viettivät ennen kuin heidät pidätettiin lentokentällä.

Vaikka Sellner sanoo, että Italian poliisi ei ole osallisena tässä matkustuskiellossa ja että vika on Saksan poliisissa, hän julkaisi hiljattain myös päivityksen X:ssä, jossa hän totesi, että poliisi kävi myös erään Milanossa majoittuneen aktivistin luona ja kuulusteli häntä hänen hotellissaan.

Sellner sanoo, että Remigration Summit-konferenssin matkavarauksissa on myös ollut hankaluuksia, sillä myyjät ja hotellit ovat jatkuvasti peruneet järjestäjien ilmoittautumisia, todennäköisesti vasemmistoaktivistien painostuksesta johtuen. Antifa-ryhmät ovat myös aktivoituneet ja saattavat yrittää häiritä konferenssia, tai mikä vielä tärkeämpi huomio, hyökätä fyysisesti osallistujien kimppuun.

