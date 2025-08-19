Saksa: Sosiaalidemokraatit vaativat, että maahanmuuttajien sosiaalietuudet maksetaan lainoina, jotka he maksavat takaisin löydettyään työtä

Ehdotuksella pyritään saamaan turvapaikanhakijat ja pakolaiset työelämään, kun sosiaaliturvamaksut nousevat suhteettoman monille ulkomaalaisille edunsaajille.

Kaksi johtavaa sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) piirihallintoviranhaltijaa Saksan Thüringenin osavaltiossa ovat rikkoneet puolueensa valtakunnallista linjaa vaatimalla, että useimmat EU:n ulkopuoliset maahanmuuttajat – mukaan lukien turvapaikanhakijat ja pakolaisaseman saaneet henkilöt – saisivat sosiaalietuuksia vain korottomina lainoina, jotka on maksettava takaisin, kun he löytävät työtä.

Nordhausenin piirikunnanjohtaja Matthias Jendricke ja Saalfeld-Rudolstadtin piirikunnan johtaja Marko Wolfram sanovat, että Berliinin on ”vihdoinkin” uudistettava järjestelmä, jota he kuvaavat ”yhä huonommin toimivaksi”.

Jendricke sanoi Stern-lehdelle, että jokainen, joka ”tulee osavaltiomme alueelle eikä ole tähän mennessä saanut mitään maksuja tililleen, voi ainoastaan silloin saada sosiaalietuuksia korottomana lainana.”

Kaksikon mielestä mallin pitäisi muistuttaa Saksan opintolainajärjestelmää (BAföG), jossa takaisinmaksua voidaan vähentää tai se voidaan osittain antaa anteeksi niille, jotka saavat nopeasti töitä ja kotoutuvat. Wolframin mukaan tällainen lähestymistapa ”loisi myönteisen kannustimen nopeaan kotoutumiseen” ja vähentäisi samalla saksalaisten veronmaksajien katkeruutta. Molemmat korostavat, että alaikäisten etuuksia ei edelleenkään tarvitsisi maksaa takaisin.

Saksan kansalaisetuudet (Bürgergeld) maksoivat 46,9 miljardia euroa vuonna 2024, ja lähes puolet niiden 4 miljoonasta saajasta on ulkomaalaisia. Liittovaltion työmarkkinaviraston viime vuoden marraskuussa julkaisemista tiedoista kävi kuitenkin ilmi, että 63 prosentilla saajista on maahanmuuttajatausta, eli he voivat olla kansalaistettuja, jotka ovat ulkomailla syntyneitä tai ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajia.

Pakolaisten osuus hakijoista on noin 30 prosenttia, ja pelkästään ukrainalaisiin käytettiin viime vuonna 6,3 miljardia euroa. Tästä huolimatta vain noin kolmannes työikäisistä ukrainalaisista pakolaisista käy töissä.

Nykyiset kansalaisetuus-säännöt maksavat aikuisille yksinhuoltajille 563 euroa kuukaudessa, johon lisätään asumis- ja lämmityskustannukset. Turvapaikanhakijoiden etuudet ovat pienemmät, mutta Stern toteaa, että tämän ryhmän bruttomenot olivat silti 6,3 miljardia euroa vuonna 2023.

”Velka voitaisiin puolittaa pakolaisille, jotka löytävät työtä vuoden kuluessa”

Jendricke sanoo, että takaisinmaksukannustimet voisivat olla anteliaita – ”velka voitaisiin puolittaa pakolaisille, jotka löytävät työtä vuoden kuluessa ja läpäisevät kielikokeen, ja tarjota jopa takaisinmaksubonuksia vanhemmille, joiden lapset valmistuvat koulusta”.

Ehdotuksella on merkittäviä oikeudellisia esteitä. Vuonna 2022 liittovaltion perustuslakituomioistuin päätti, että peruslaki takaa inhimillisen vähimmäiselintason kaikille Saksassa asuville kansalaisuudesta riippumatta.

Oppositiopuolue Vaihtoehto Saksalle (AfD) on vaatinut, että ulkomaalaiset saisivat perusturvan vasta, kun he ovat maksaneet 10 vuotta sosiaalivakuutusmaksuja, ja että maksut rajoitettaisiin yhteen vuoteen. Kokoomuksen puheenjohtaja Alice Weidel vaatii, että vain Saksan sosiaalijärjestelmään maksaneet voivat saada etuuksia.

Julkista keskustelua ovat kiihdyttäneet viimeaikaiset raportit, jotka osoittavat, että ulkomaalaisille osoitetaan suhteettoman suuri osuus sosiaaliavustuksista. Bild-lehden siteeraamien hallituksen tietojen mukaan lähes puolet Saksan 17,68 miljardin euron asumistuesta vuonna 2024 menee muille kuin saksalaisille, joiden osuus väestöstä on vain 15 prosenttia.

Aiemmin tällä viikolla Remix News uutisoi, kuinka Saksan liittovaltion työvoimatoimisto mainostaa aktiivisesti maan ”kansalaisetuutta” nuorille maahanmuuttajille ja esittää sen verkossa suoraviivaisena ja houkuttelevana vaihtoehtona niille, jotka ovat vailla työtä.

Viraston verkkosivuston englanninkielisessä osiossa, joka on tarkoitettu ”ulkomailta tulleille”, on hymyilevä nuori pari – muun muassa kolmekymppinen mies, jolla on kirja kädessään, ja nainen, jolla on hijab – otsikon alla: ”Jos et pysty rahoittamaan omia elinkustannuksiasi, Jobcenter tukee sinua tietyin edellytyksin kansalaisetuuden avulla”.

Lähde: Remix News

