Saksa: Turvapaikanhakijan kädet löytyivät moottoritien varrelta

Viime viikonloppuna autoilija teki hyytävän havainnon: ihmisen irtileikatut kädet moottoritien pientareella. Sormenjäljet paljastivat niiden kuuluvan turvapaikanhakijalle.

Saksan poliisi tutkii tapausta, jossa moottoritien varresta löytyi ihmisen kädet. Havainnon teki autoilija Olpe-Süd–Freudenberg -tieosuudella, minkä jälkeen alue rajattiin ja viranomaiset käynnistivät tutkinnan. Poliisi kertoi, ettei paikalta löytynyt muita ruumiinosia tai merkkejä liikenneonnettomuudesta.

Sormenjälkitutkimus vahvisti, että kädet kuuluvat nuorelle eritrealaiselle naiselle. Nainen on kirjoilla turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa Nordrhein-Westfalenissa. Poliisi teki kotietsinnän ja jatkaa tapahtumien kulun selvittämistä.

Viranomaiset eivät ole kertoneet naisen olinpaikasta, eikä hänen terveydentilastaan ole virallista tietoa. Tapauksen rikostekninen analyysi on käynnissä, ja syyttäjävirasto pidättäytyy kommenteista tutkinnan tässä vaiheessa.

Lähde: European Conservative

