Saksan pääkaupungissa Berliinissä, jota pidetään usein monikulttuurisena keitaana, veitsirikollisuus nousi ennätyksellisen korkealle 10 vuoden aikana vuonna 2023 samaan aikaan kun maahanmuutto lisääntyi koko maassa. Myös väkivaltarikollisuus oli vuonna 2023 kaiken kaikkiaan 10 vuoden ennätyksellinen, ilmenee Berliinin poliisin tiedoista, jotka saatiin ennen niiden virallista julkaisemista keväällä.

”Valitettavasti saavutamme jälleen kerran 10 vuoden ennätyksen”, poliisin tiedottaja sanoi dpa:lle.

Veitset ovat suosittu ase Berliinissä, jossa niitä käytetään pääasiassa pahoinpitelyissä ja ryöstöissä. Poliisi kirjasi yhteensä 3 550 veitsirikosta. Se tarkoittaa, että pelkästään Berliinissä tehtiin lähes 10 veitsirikosta päivässä. Remix News on aiemmin uutisoinut, että vuonna 2020 Saksassa oli noin 50 veitsirikosta päivittäin, mutta kuten Berliinin tilastot osoittavat, tämä määrä on saattanut jo nousta.

Vaikka viimeisimmät tilastot eivät olekaan eriteltyjä maahanmuuttaja-aseman mukaan, aiemmat Berliinin rikostiedot osoittavat, että ulkomaalaiset ovat erittäin yliedustettuina veitsihyökkäyksissä, väkivaltarikoksissa, raiskauksissa ja murhissa. Vuonna 2017 Berliner Morgenpost kertoi, että lähes puolet kaikista Berliinin rikoksista epäillyistä oli ulkomaalaisia, mikä on erittäin epäsuhtainen määrä verrattuna heidän osuuteensa väestöstä. Vuodesta 2019 lähtien puolet Berliinin kaikista vangeista oli nyt ulkomaalaisia. Samaan aikaan Berliinin maahanmuuttajaväestön määrä jatkaa nousuaan ja saavuttaa ennätyskorkean määrän vuonna 2023.

Rikostiedot tulevat samaan aikaan, kun vasemmistoliberaali hallitus yrittää lobata maahanmuuton lisäämistä väittäen, että se tekee yhteiskunnasta ”monimuotoisemman” ja parantaa Saksan kansalaisten elintasoa. Maahanmuuttajien räjähdysmäisesti kasvavat sosiaaliturvakustannukset, kaaos Saksan koulujärjestelmässä sekä väkivallan ja raiskausten huima kasvu ovat kuitenkin johtaneet siihen, että suuri enemmistö saksalaisista on nyt sanonut mielipidetutkimusten tekijöille, että maahanmuuttajat tuovat enemmän ongelmia kuin hyötyä. Samojen kyselytutkimusten mukaan saksalaiset haluavat lopettaa massamaahanmuuton.

Väkivalta Berliinin koulujärjestelmässä

Berliinin poliisin tiedot korostavat myös huolestuttavaa suuntausta Saksan koulujärjestelmässä, johon kuuluu väkivallan lisääntyminen. Poliisin tiedottajan mukaan tiedot osoittavat, että väkivaltarikokset ovat lisääntyneet erityisesti kouluissa, ja niiden määrä on kasvanut 10 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Saksan koulujärjestelmän monipuolistuminen on aiheuttanut vakavia ongelmia sekä opettajille että oppilaille, ja Saksan PISA-testien tulokset ovat romahtaneet. Kuten kouluttajat kuvaavat, monimuotoisuuden lisääntyminen on monissa tapauksissa johtanut avoimiin konflikteihin oppilaiden välillä ja opettajiin ja hallintoviranomaisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymiseen.

Rikosten valtava kasvu turvapaikkamajoituksessa

Poliisi toteaa myös, että väkivalta on lisääntynyt turvapaikkamajoituksessa huimat 50 prosenttia, kun taas maahanmuuttajien määrä näissä turvakodeissa on kasvanut 21 prosenttia. Berliinillä on ollut vaikeuksia majoittaa pakolaisten ja maahanmuuttajien suurta virtaa tänä vuonna. Berliinin arvioidaan käyttävän vähintään 1,5 miljoonaa euroa päivässä maahanmuuttajien majoittamiseen vain 12 eri rakennuksessa, ja kokonaiskustannukset nousevat lähes puoleen miljardiin euroon joka vuosi.

Lähde: Remix, Berliner Morgenpost