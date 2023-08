Saksa: Vihreiden kansanedustajan mukaan saksalaisilla on ”moraalinen velvollisuus” luopua elintasostaan ja vauraudestaan

Saksalaisilla on yhä enemmän taloudellisia ongelmia, kuten taantuma, inflaatio, reaalipalkkojen lasku ja jopa teollisuudesta luopumisen alku. Kuitenkin vihreiden kansanedustaja Johannes Wagner väittää, että saksalaisilla on ”moraalinen velvollisuus” luopua varallisuudestaan.

Wagner tarttui Twitteriin ilmaistakseen tyrmistyksensä siitä, että saksalaiset eivät halua luopua varallisuudestaan.

”On niin sääli, että niin monet ihmiset eivät näe (tai eivät halua nähdä?), millainen uskomaton vauraus meillä on Saksassa. Olemme yksi maailman rikkaimmista maista. Voimme silti antaa niin paljon. Ja meillä on myös moraalinen velvollisuus tehdä niin”, hän kirjoitti.

Es ist so schade, dass so viele Menschen nicht sehen (wollen?), was für einen unglaublichen Wohlstand wir in Deutschland haben.

Wir sind eines der reichsten Länder dieser Erde.

Wir können noch so viel geben.

Und haben auch eine moralische Verpflichtung dazu.

— Johannes Wagner, MdB (@yooHannes) July 27, 2023