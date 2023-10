Saksa: Vihreiden ministerin mukaan maa tarvitsee lisää maahanmuuttoa vaikka enemmistö saksalaisista kannattaa rajavalvonnan tiukentamista

Robert Habeckin lobbaama maahanmuuton lisääminen ei saa maan enemmistöltä hyvää vastaanottoa.

Huolimatta siitä, että yleinen mielipide Saksassa horjuu lähimenneisyyden ja nykyisyyden liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa vastaan, näkyvät hallituksen virkamiehet jatkavat lobbaamista massamaahanmuuton puolesta maan ”työvoimapulan ratkaisemiseksi”.

Saksan liittovaltion talousministeri Robert Habeck, joka on Vihreiden puolueen jäsen, on vaatinut maahanmuuton lisäämistä, vaikka maata uhkaavat asuntokriisi, koulutuksen ja terveydenhuollon ylikuormitus ja maahanmuuttajarikollisuuden huolestuttava kasvu.

Rheinische Post -sanomalehdelle puhuessaan Habeck väitti, että Saksan ”riippuvuus maahanmuutosta” on ”ilmeistä”., Hän väitti, että maahanmuutto on edelleen ”välttämätöntä kasvun aikaansaamiseksi ja vaurauden turvaamiseksi”.

Habeck väitti, että yritykset eri puolilla maata etsivät ”epätoivoisesti” lisää työntekijöitä ja saatavilla olevan työvoiman puute on johtanut siihen, että kauppa- ja käsityöalan yritykset ovat joutuneet kieltäytymään tilauksista ja ravintolat ovat joutuneet rajoittamaan aukioloaikojaan.

”Tarvitsemme kipeästi lisää ammattitaitoisia työntekijöitä ja työläisiä. Me kaikki tunnemme sen jo jokapäiväisessä elämässämme”, hän sanoi.

Habeckin epäsuosittu ratkaisu havaittuun työvoimapulaan on Saksan viisumijärjestelmän vapauttaminen edelleen. Liittovaltion talousministeri kannatti useampien työlupien myöntämistä ja matalampia kynnysarvoja, jotta houkuteltaisiin entistä enemmän ulkomaalaisia suuntaamaan Saksaan ja ”elvyttämään” sen vaikeuksissa olevaa taloutta.

”Tiedän, että siihen suhtaudutaan joissakin tapauksissa varauksellisesti, ja on tietenkin täysin selvää, että tarvitsemme parempaa kontrollia siitä, ketkä tulevat maahan. Ne, jotka eivät saa jäädä maahan, on lähdettävä nopeasti takaisin. Se on minulle kiistatonta”, Habeck sanoi pyrkiessään varmentamaan vastaustaan.

Hän väitti, että diplomaattista lisätyötä on tehtävä sen varmistamiseksi, että kahdenväliset sopimukset maahanmuuttajien palauttamisesta ovat toteuttamiskelpoisia.

Enemmistö saksalaisista ei hyväksy maahanmuuttoa

Habeckin huomautukset tulevat aikana, jolloin Saksan kansalaisten suuri enemmistö on pettynyt nykyisen ja aiempien liittohallitusten liberaaliin maahanmuuttopolitiikkaan.

Viime kuun lopulla julkaistu ARD-DeutschlandTrendin kyselytutkimus osoitti, että lähes kaksi kolmasosaa (64 prosenttia) vastaajista halusi Saksan ottavan vähemmän maahanmuuttajia. Sama luku ilmoitti, että maahanmuutosta on enemmän haittoja kuin etuja.

Lähes kolme neljäsosaa (73 prosenttia) vastaajista oli sitä mieltä, että maahanmuuttajien jakaminen ja asuttaminen maassa hoidetaan joko melko huonosti tai erittäin huonosti, kun taas vain 19 prosenttia vastaajista katsoi, että se hoidetaan hyvin.

Tämä osoittaa, että maahanmuuttajien uudelleenjakomekanismin yleinen kannatus on laskenut hälyttävästi verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin vastaavanlaisen kyselyn mukaan 43 prosenttia piti tätä osa-aluetta tehokkaana.

Kyselyssä kävi myös ilmi, että 82 prosenttia saksalaisista kannattaa rajavalvonnan lisäämistä, ja 69 prosenttia on sitä mieltä, että Algeria, Marokko ja Tunisia olisi nimettävä turvallisiksi lähtömaiksi, jotta karkotuksia näihin maihin voitaisiin helpottaa.

Tekoäly voi syrjäyttää kymmeniä miljoonia työpaikkoja Euroopassa

Saksalla ja monilla muilla Euroopan mailla on epäilemättä pulaa työntekijöistä monilla aloilla. Tähänastiset pyrkimykset korvata saksalaisia ammattitaitoisia työntekijöitä maahanmuuttajilla ovat kuitenkin epäonnistuneet. Puolet vuoden 2016 siirtolaiskriisin aikana saapuneista maahanmuuttajista on edelleen työttömiä, ja niistäkin, jotka ovat töissä, suurin osa saa niin pientä palkkaa, että he ovat oikeutettuja sosiaalietuuksiin. Maahanmuuttajat ovat jo maksaneet Saksan veronmaksajille kymmeniä miljardeja euroja. Pelkästään vuonna 2023 maahanmuuttajat tulevat hallituksen arvion mukaan maksamaan vielä 36 miljardia euroa.

Lisäksi tekoälyn vallankumous jatkuu vauhdilla. Investointipankki Goldman Sachs raportoi, että 300 miljoonaa kokoaikaista työpaikkaa katoaa maailmanlaajuisesti. Maailman talousfoorumin tekemän yritystutkimuksen mukaan pelkästään teollisuusmaissa odotetaan menetettävän noin joka kahdeksas työpaikka vuoteen 2027 mennessä – tarkemmin sanottuna se olisi 83 miljoonaa työpaikkaa 673 miljoonasta.

Saksa saattaa siirtyä työntekijäpulasta työttömien ylitarjontaan jo lähitulevaisuudessa. Samaan aikaan Saksan vihreiden muodostama hallitus ajaa läpi anteliaita hyvinvointipaketteja, jotka kannustavat sekä saksalaisia että maahanmuuttajia olemaan tekemättä työtä.

Lähde: Remix