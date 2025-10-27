Saksan viranomaiset ovat pidättäneet viisi syyrialaista miestä epäiltynä 17-vuotiaan nuoren tytön joukkoraiskauksesta pienessä kaupungissa. Epäillyt ovat iältään 16–21-vuotiaita, ja osa heistä on entuudestaan poliisin tuntemia.

Rikos tapahtui julkisella paikalla, ja uhri oli yksin liikkeellä. Poliisin mukaan teko oli suunnitelmallinen, ja epäillyt toimivat ryhmänä. Uhrin kertomus ja tekninen näyttö tukevat syytettä törkeästä seksuaalirikoksesta.

Bildin ja Focus Onlinen raportoimien tietojen mukaan tytön entinen poikaystävä suostutteli uhrin tapaamaan hänet sunnuntai-iltana. Kun entinen poikaystävä haki tytön, kolme muuta miestä astui autoon. Sitten hän ajoi heidät Heinsbergissä sijaitsevaan asuntoon, jossa kaksi muuta miestä odotti.

Tyttö raiskattiin asunnossa viiden syyrialaismiehen toimesta, jotka tutkijoiden mukaan uhkasivat häntä Taserilla hyökkäyksen aikana.

Tapaus on herättänyt laajaa huolta Saksan siirtolaispolitiikasta ja rikosten ennaltaehkäisystä. Monet kansalaiset ovat kyseenalaistaneet, miksi rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat saavat jäädä maahan ja miksi alaikäisten turvallisuutta ei kyetä takaamaan.

Poliisi jatkaa tutkintaa, ja epäillyt ovat tutkintavankeudessa. Uhrille on järjestetty kriisiapua, ja paikallisyhteisö on reagoinut tapahtuneeseen järkytyksellä. Tapaus on nostanut esiin tarpeen ”tiukentaa rikostaustaisten henkilöiden seurantaa ja parantaa lasten ja nuorten suojelua”. Eli turvallisuusuhkiin ei ole tulossa näillä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä jatkossakaan mitään muutosta.

Lähde: Remix News

