Saksalainen Antifa-extremisti vangittiin raaoista hyökkäyksistä Budapestissa

Saksalainen äärivasemmistolainen on tuomittu Unkarissa kolmeksi vuodeksi vankeuteen. Kaksi hänen Antifa-kumppaniaan, italialainen ja saksalainen nainen, haastetaan toukokuussa Budapestin tuomioistuimeen osallistumisesta väkivaltaisiin iskuihin viime vuonna. Tapaus on aiheuttanut diplomaattisen kiistan, sillä Italia valittaa italialaisnaisen vankilaoloista ja vaatii Unkaria luovuttamaan hänet.

Antifa in Germany are using the hashtag campaign #NoExtradition to try to stop their members from being extradited to Hungary following brutal hammer attacks they carried out in Budapest last year. Antifa claim they were beating neo-Nazis but authorities said they assaulting… https://t.co/7cqGDcTlHb pic.twitter.com/oUykL73pjz

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) January 27, 2024