Saksalainen kauppias antaa juutalaisille porttikiellon: ”Ei henkilökohtaista, ei antisemitismiä – en vain voi sietää teitä”

Flensburgissa, aivan Tanskan rajan tuntumassa, paikallinen kauppias herätti järkytystä ripustamalla liikkeensä ikkunaan kyltin, jossa kielletään juutalaisia astumasta sisään.

60-vuotias Hans Velten-Reisch myönsi itse laatineensa A4-kokoisen kyltin, jossa luki isoin kirjaimin: ”Juutalaisilta pääsy kielletty!!!”

Kyltin alareunassa, pienemmällä tekstillä, hän lisäsi: ”Ei henkilökohtaista, ei antisemitismiä – en vain voi sietää teitä.”

Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlagin haastattelussa, johon viittasi myös Magyar Nemzet, Velten-Reisch kiisti antisemitismin ja perusteli tekoaan Israelin Gazaan kohdistamilla iskuilla.

”Israelissa asuu juutalaisia, enkä voi tietää kuka tukee hyökkäyksiä ja kuka ei,” hän sanoi. Hän kutsui Israelin toimia Gazassa ”tekopyhiksi”.

”Aina sanotaan, ettei historia saa toistua – mutta sitten he tekevät juuri niin,” kauppias jatkoi, rinnastaen Israelin sotatoimet holokaustiin.

Kuvat kyltistä levisivät nopeasti sosiaalisessa mediassa.

Saksan liittovaltion antisemitismiasiamies Felix Klein kommentoi tapausta suorasanaisesti:

”Tämä on puhdasta antisemitismiä ja suora viittaus natsiaikaan, jolloin juutalaisia boikotoitiin ja vastaavia kylttejä näkyi kaikkialla.”

”Tällaista ei saa hyväksyä missään muodossa,” Klein painotti.

Myös paikalliset poliitikot reagoivat nopeasti. Flensburgin vihreät tuomitsivat kyltin jyrkästi, ja entinen kaupunginjohtaja Simone Lange teki asiasta rikosilmoituksen.

Liittovaltion opetusministeri Karin Prien, jolla on juutalaiset sukujuuret, totesi: ”Jokainen, joka ilmaisee ja puolustaa antisemitismiä, toimii demokratian perusarvoja vastaan.”

Poliisi on saanut useita ilmoituksia kyltistä, ja syyttäjänvirasto tutkii, onko kyseessä rikos.

”Meidän on näytettävä, ettemme hyväksy antisemitismiä,” Klein korosti.

Israelin Saksan-suurlähettiläs Ron Prosor kommentoi tapausta The Independentin mukaan:

”Vuonna 2025 Flensburgissa roikkuu jälleen kylttejä, joissa lukee ’juutalaisilta pääsy kielletty’. Aivan kuten 1930-luvun kaduilla, kahviloissa ja kaupoissa.”

”Näin se alkoi – askel askeleelta, kyltti kyltin jälkeen. Sama vanha viha, vain eri fontilla. Kylttien jälkeen tulivat sirpaleet, tuli ja tuho. Ja nyt ihmiset väittävät, että ’ei mitään henkilökohtaista’.”

”Kyse ei ole koskaan ollut sionismista. Kyse on ollut juutalaisesta elämästä. Eikä se ole koskaan päättynyt vaarattomasti,” Prosor toisti.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz oli syvästi liikuttunut Reichenbachstrassen synagogan uudelleenavajaisissa Münchenissä viime maanantaina:

