Saksalainen kaupunki muuttui ”täysin tunnistamattomaksi” maahanmuuton ja huumeongelman seurauksena

Hagenin leikkipuistot hiljenevät, keskusta autioituu ja crackia vedetään avoimesti rautatieaseman kupeessa – poliisiaseman vieressä. Maahanmuuttoaalto ja huumeongelma ovat muovanneet saksalaisen kaupungin kasvoja niin rajusti, että paikalliset eivät enää tunnista kotikaupunkiaan.

Saksalainen Hagenin kaupunki, jota kutsutaan ”portiksi Sauerlandiin”, muuttuu nopeasti maahanmuuton ja lisääntyvän huumeidenkäytön myötä, raportoi NIUS.

Julkaisun mukaan kasvava muslimiväestö vaikuttaa kaupan alaan, leikkipaikkoihin ja arkeen. Yrityksissä on nyt esimerkiksi syyrialaisia partureita, jotka tarjoavat sukupuolien mukaisesti eriteltyjä palveluja, islamilaisia vaatekauppoja, pelihalleja, hedelmäliikkeitä ja döner-ravintoloita.

Myös afrikkalaisista maista ja romaniyhteisöistä saapuneet muuttajat ovat asettuneet alueelle. Paikalliset kertoivat NIUSille, että saksalaiset perheet ovat yhä harvinaisempia leikkipuistoissa ja kävelykaduilla, ja monet välttelevät keskustaan aluetta kokonaan.

Samaan aikaan huumeidenkäyttö on tullut näkyväksi julkisilla paikoilla. Crackia ja kokaiinia käytetään avoimesti päärautatieaseman läheisyydessä, vaikka poliisiasema sijaitsee aivan vieressä. NIUSin mukaan huumekauppiaat ja käyttäjät toimivat pitkälti ilman häiriötä, jättäen jälkeensä roskia, ulosteita ja aggressiivista käytöstä.

Asukkaat varoittivat, että Hagenin ongelmat leviävät myös muihin Saksan kaupunkeihin, jos nykyinen kehitys jatkuu.

Lähde: NIUS

