Saksalainen mies ilmiannettiin ”vihapuhevirastolle” – tuomittiin sakkoon oikeudessa, kun hän esitti kysymyksen vasemmistolaiselle X-tilille

The Economist -lehti julkaisi äskettäin artikkelin otsikolla: ”Sananvapauden uhka Saksassa: Yksi maailman vapaimmista maista tuhoaa omaa mainettaan”.

Saksalainen mies joutuu nyt maksamaan sakon, koska hän kyseenalaisti julkisesti X-alustalla, miksi eräs iskulause on kielletty maassa, kun taas toinen on sallittu.

Vastauksena vasemmistolaiselle tilille hän kirjoitti X-viestissä: ”Minulla on kysymys: miksi iskulause ‘Saksa, kuole!’ on sallittu, mutta iskulause ‘Kaikki Saksan puolesta’ on kielletty?”

Iskulausetta ”Saksa, kuole!” huudetaan vasemmistolaisissa Antifa-mielenosoituksissa, mutta iskulause ei ole kielletty Saksassa eikä sitä pidetä rangaistavana rikkomuksena.

Iskulause ”Kaikki Saksan puolesta” on kuitenkin kielletty, koska Saksan valtio pitää sitä natsimyönteisenä ”perustuslain vastaisten järjestöjen symbolina”. Ehkä tunnetuin tapaus, jossa lause on ollut mukana viime vuosina, koskee Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen johtajaa Björn Höckeä, joka tuomittiin 13 000 euron sakkoon vaalikampanjapuheesta, jossa hän sanoi: ”Kaikki kotimaamme puolesta, kaikki Saksi-Anhaltin puolesta, kaikki Saksan puolesta.”

Höcke kiisti tietäneensä, että lauseella oli ”mitään tekemistä natsien aikakauden kanssa”, mutta tuomioistuin oli eri mieltä.

NIUS-uutisportaalin mukaan X-käyttäjä Reinhard R. joutuu nyt maksamaan 2 250 euroa siitä, että hän edes kyseenalaisti sen, miksei hän voi käyttää kyseistä ilmausta, kun taas vasemmisto voi rankaisematta vaatia Saksan kuolemaa. Reinhard R. joutui maksamaan yhteensä 4 000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Sakko aiheuttaa saksalaiselle miehelle rikosrekisterimerkinnän.

”’Annamme kaiken Thüringen puolesta ja kaiken Saksa puolesta. Jos tämä on rangaistavaa vain siksi, että näitä kolmea viimeistä sanaa käyttivät myös kansallissosialistit, mitä muuta pitäisi olla vasemmistolaisen sanaston listalla?”, kysyi Reinhard R.

Toisessa kysymyksessä hän kysyi: ”Minulla on kysymys: miksi ‘Saksa, kuole’ on laillista ja ‘Kaikki Saksalle’ kiellettyä?”

Twiitti välitettiin edelleen liittovaltion rikospoliisin alaiselle vihapuheen valvontavirastolle (ZMI). Valvontavirasto perustettiin vuonna 2022 seuraamaan kansalaisten sananvapautta ja määräämään rikosoikeudellisia ja siviilioikeudellisia seuraamuksia viraston kohteeksi joutuneille.

Tuomioistuin totesi, että mies oli tietoinen siitä, että iskulause ”Kaikki Saksan puolesta” oli NSDAP:n puolisotilaallisen järjestön Sturmabteilungin (SA) käyttämä.

Reinhard R. sanoi ettei ymmärrä, miksi hänelle määrättiin sakko.

”Esitin avoimen kysymyksen”, hän kertoi NIUS:lle ja sanoi, ettei kannattanut lausuntoa, vaan vain siteerasi sitä. Hänen asianajajansa kuitenkin kehotti häntä hoitamaan asian mahdollisimman nopeasti maksamalla sakon.

Saksa on viime vuosina ryhtynyt massiivisiin sananvapauden rajoituksiin, mukaan lukien poliitikkoja ”loukanneiden” henkilöiden kotien ratsiat. Entinen talousministeri Robert Habeck teki 800 valitusta kansalaisista, jotka olivat ”loukanneet” häntä, usein vain kutsumalla häntä ”idiootiksi”, mikä johti monien kohdehenkilöiden kotien ratsioihin ja etsintöihin.

Ongelma on tullut niin vakavaksi, että jopa The Economist -lehti, jota ei yleensä tunneta vasemmistoliberaalien hallitusten haastamisesta, kritisoi Saksaa artikkelissa otsikolla: ”Sananvapauden uhka Saksassa: Yksi maailman vapaimmista maista tuhoaa omaa mainettaan”.

Lähde: Remix News

