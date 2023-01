Saksalainen ministeri väittää Elon Muskin suostuneen EU:n sensuurisuunnitelmaan Twitterissä

”Elon Musk on suostunut siihen, että Twitterin on jatkettava ”disinformaation” torjumista ennen EU:n sensuurisuunnitelman toteutumista”, saksalainen ministeri on väittänyt.

Saksan liittovaltion liikenneministeri Volker Wissing on väittänyt sopineensa Elon Muskin kanssa, että Twitterin on jatkettava ”disinformaation” torjuntaa EU:n sensuurivalvonnan voimaantuloa valmisteltaessa.

Musk on ilmoittanut avoimesti haluavansa, että Twitteristä tulee sananvapauden kannalta ystävällisempi alusta. Sittemmin hän on julkisesti vahvistanut taipuvansa EU:n vaatimuksiin sensuurin lisäämisestä. Korkeat virkamiehet ovat uhanneet kieltää Twitterin pääsyn EU:n alueelle, jos Musk kieltäytyy.

Wissing on väittänyt, että tapaaminen Muskin kanssa on osoittanut heidän olevan samoilla linjoilla, kun on kyse ”disinformaation” torjumisesta Twitterissä. Kuitenkin Twitterin toimitusjohtajan todelliset aikomukset ovat vielä tuntemattomia.

Danke @elonmusk für ein konstruktives Gespräch in San Francisco. Meine Haltung ist klar: Die Selbstverpflichtung der Plattformen gegen #Desinformation muss strikt eingehalten werden, bis der #DSA in Kraft tritt. Elon Musk agreed with me. pic.twitter.com/hmnnW2qRmu — Volker Wissing (@Wissing) January 4, 2023

Saksan liikenneministeri kiitti teknologiamiljardööriä San Franciscossa järjestetystä tapaamisesta. Hän totesi molempien olevan yhtä mieltä siitä, että Twitterin on pidettävä kiinni ”disinformaatiota koskevista sitoumuksistaan”. EU:n digitaalisia palveluja koskeva laki (Digital Services Act, eli DSA) on siis tulossa voimaan, ja sillä säännellään voimakkaasti sitä, mikä sisältö ja moderointi on sallittua ja mikä ei sosiaalisen median alustoilla.

”Kantani on selvä: alustojen disinformaatiota koskevia sitoumuksia on noudatettava tiukasti, kunnes DSA tulee voimaan”, vapaan demokraattisen puolueen (FDP) poliitikko kirjoitti Twitterissä. ”Elon Musk oli kanssani samaa mieltä.”

Wissing ei tosin kertonut, mitä mieltä Musk oli itse EU:n DSA-sensuurisuunnitelmasta, mutta Twitterin omistajalla on ollut tapana sitoutua toteuttamaan Brysselin tahtoa alustallaan.

Elon Musk Says He Is ‘Exactly Aligned’ with Censorious European Union on Internet Speechhttps://t.co/kTKlpMn9az — Breitbart London (@BreitbartLondon) May 10, 2022

Pian sen jälkeen, kun Musk osti Twitterin ja alkoi toteuttaa sananvapautta edistäviä uudistuksiaan, Euroopan unionin sisämarkkinakomissaari Thierry Breton uhkasi poistaa sosiaalisen median alustan EU:sta, jos unionin sensuurivaatimuksiin ei suostuttaisi.

Vaikka Musk leimasi itsensä ”sananvapauden absolutistiksi”, hän lopulta myönsi kantansa Bretonille. Hän lupasi komissaarille olevansa ”täsmälleen samassa linjassa” EU:n sananvapauden valvontaan tähtäävien tavoitteiden kanssa Teksasin Austinissa pidetyssä kokouksessa.

”Olen hyvin pitkälti samaa mieltä… se oli hieno keskustelu… Olen todella sitä mieltä… Olen oikeastaan samaa mieltä kaikesta, mitä sanoit”, Musk huomautti Bretonin kanssa julkaistulla videolla. ”Uskon, että olemme hyvin samoilla linjoilla. Haluamme tehdä kaikki asiat, joita yritykseni voivat tehdä ja jotka hyödyttävät Eurooppaa.”

Lähde: Breitbart