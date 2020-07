Saksalainen pormestari varoittaa rinnakkaisyhteiskunnista

Maahanmuuttajista osa ei enää kunnioita yhteiskuntaa jossa elää. Yhä useammin käy ilmi, että eräät väestöryhmät eivät hyväksy saksalaista oikeusvaltiota, perustuslakia, poliisia, turvallisuudesta ja pelastustoimesta huolehtivia – päinvastoin hyökkäävät, jopa taistelevat niitä vastaan.

Näin sanoo berliiniläisen Neuköllnin hallintoalueen varapormestari Falko Liecke (CDU). Vastuualueensa terveydenhuollon ja nuorisotyön parissa hän joutuu jatkuvasti törmäämään aiheeseen.

Valtiolla on maassa väkivallan monopoli, jota tulee käyttää asiaankuuluvin menetelmin. Niitä voidaan arvostella, mutta poliisia ei saa pahoinpidellä. Kun sellaista esiintyy tietyillä alueilla, tulee vaikutelma että niistä on tullut oikeudenkäytölle ulkopuolista aluetta, rinnakkaisyhteiskunta.

Kuvaan kuuluu myös Saksaan levinnyt klaanirikollisuus. Kuinka toimeentulotukea saavalla on varaa vaikkapa Audi 8:n hankkimiseen, ihmettelee varapormestari. Ja kuinka tuollaiset varat on hankittu. Kalliit Rolexit ja huonekalut on takavarikoitava ja tehtävä selväksi, että jatkossakin näin tapahtuu laittomasti hankitulle omaisuudelle.

Falko Liecken esille nostamiin seikkoihin nimenomaan Neuköllnin osalta on aiemmin paneutunut vuosina 1991-92 ja 2001-2015 toiminut pormestari Heinz Buschkowsky (SPD). Hänen huolenaan oli alueelle jo ennen nykyistä maahanmuuttokriisiä tulleiden heikko integraatio, etenkin Lähi-idän alueelta. Se piti sisällään ongelmia jo lastentarhavaiheessa, koulunkäynnissä, ammattiin hakeutumisessa, jopa saksan kielen opettelussa. Ongelmia oli myös perheiden suhtautumisessa sosiaalistumiseen asuinmaassa.

Buschkowsky kirjoitti asiasta kaksi teosta: ”Neukölln ist überall” (Neukölln on kaikkialla, 2012) ja ”Die andere Gesellsschaft” (Toinen yhteiskunta, 2014). Kumpikin oli myyntimenestys. Kritiikki häntä oli laimeampaa kuin samoina aikoina asiassa laajemmin esiintyi menestysteoksia kirjoittanut Berliinin entinen taloussenaattori Thilo Sarrazin (SPD). Häneen kohdistui raju kritiikki, mutta teokset myivät miljoonia kappaleita. Sarrazin on yritetty erottaa puolueesta kolme kertaa.

Neuköllnin alueella on 330 000 asukasta. Noin 60 prosenttia on syntyperäisiä saksalaisia. Muista noin puolet on peräisin Lähi-idästä, kymmenesosa Euroopasta.

Lähde Tichys Einblick.