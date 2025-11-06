Saksalainen sairaanhoitaja halusi vähentää työmääräänsä – murhasi 10 potilasta

Saksalainen palliatiivinen sairaanhoitaja on tuomittu elinkautiseen vankeuteen 10 potilaan murhasta ja 27 muun murhan yrityksestä. Mies ruiskutti yövuorossa iäkkäisiin potilaisiin suuria määriä kipulääkkeitä ja rauhoittavia aineita vuosina 2023-2024 Wuerselenissa Länsi-Saksassa.

Mies oli työskennellyt Wuerselenin sairaalassa vuodesta 2020 lähtien.

Syyttäjän mukaan mies osoitti ”ärsytystä” ja empatian puutetta potilaille ja sanoi hänen pelaavan elämällä ja kuolemalla.

Mies ruiskutti potilaille suuria annoksia morfiinia ja midatsolaamia, eräänlaista rauhoittavaa lääkettä, jotta hänen työmääränsä vähenisi yövuorojen aikana.

Tuomitessaan miehen elinkautiseen vankeuteen, tuomioistuin sanoi, että miehen rikoksissa oli ”erityinen syyllisyyden vakavuus”, jonka pitäisi estää häntä vapautumasta ennenaikaisesti 15 vuoden kuluttua.

Tutkinnassa on mahdollisia muita tapauksia miehen hoitajauran ajalta, joka on alkanut vuonna 2007.

Lähde BBC