Saksalainen sanomalehti poisti kohua herättäneen artikkelin: ”Maahanmuuttajat ovat pian valtaapitäviä”

Die Zeit poisti artikkeliin linkittävän sosiaalisen median viestin sen jälkeen, kun useat käyttäjät ilmaisivat raivonsa retoriikasta, vaikka monet muut kehuivat julkaisua.

Saksalainen sanomalehti Die Zeit on aiheuttanut myrskyn sosiaalisessa mediassa julkaistuaan artikkelin, jossa se väittää, että ”Saksasta tulee pian maa, jossa maahanmuuttajat eivät ole enää vähemmistönä”.

Die Zeit on Hampurissa ilmestyvä sanomalehti, jota pidetään yleisesti iltapäivälehtiä korkeatasoisempana mediana, Lehti julkaisi tiistaina sosiaalisessa mediassaan artikkelin, jossa korostetaan Saksan korjaamatonta väestörakenteen muutosta kuvatekstin kera:

”Integraatio toteutui eilen: Saksa on maailman toiseksi suurin maahanmuuttomaa, ja alkuperäisistä saksalaisista tulee todennäköisesti lähitulevaisuudessa monien keskuudessa lukumääräinen vähemmistö. Entä nyt?”

Artikkelin kuvassa oli otsikolla varustettu ryhmä neljästä nuoresta maahanmuuttajasta, jotka hymyilivät kameralle avoautossa: ”Heistä tulee voimakkaita.”

Artikkelissa kerrottiin ajasta, jolloin ”Saksa oli tuttu kotimaa” ennen muukalaisten tuloa, ja selitettiin, että Saksassa asui ennen vain 500 000 ulkomaalaista, ja maa ”kuului saksalaisille”.

”Naapurit tunnettiin. Sitä ymmärsi, mitä he puhuivat, mihin he uskoivat, mitä he iltaisin pöydässä tarjoilivat. Oli rauha. Talous kasvoi ihmeellisesti.”

Huolimatta siitä, että artikkelissa kuvataan rauhallisempaa aikaa ennen massamaahanmuuttoa, artikkeli itsessään ei ole maahanmuuttovastainen. Myöhemmin siinä yritetään saada lukija ajattelemaan, että Saksa on lähes aina ollut maahanmuuttomaa. Siinä mainitaan preussilaiset, jotka toivat maahan ulkomaisia työntekijöitä – siitä huolimatta, että lähes kaikki nämä työntekijät olivat eurooppalaisia ja kristittyjä.

Artikkelissa väitetään myös, että Saksa on ”nyt turvallisempi kuin koskaan”. Huolimatta tilastoista, joiden mukaan rikollisuus on yleisesti ottaen vähentynyt viime vuosikymmenen aikana, murhat ja joukkoraiskaukset ovat lisääntyneet, ja suhteettoman suuren osan niistä tekee Saksan ulkomaalainen väestö. Itse asiassa joukkoraiskaukset saavuttivat ennätyslukemat vuonna 2022, ja puolet epäillyistä oli ulkomaalaisia.

Artikkelin julkaiseminen sosiaalisessa mediassa aiheutti kuitenkin kohua koko Saksan poliittisessa kentässä, kun maahanmuuttokeskustelun molemmilla puolilla olevat kampanjoijat kommentoivat juttua.

”Anteeksi mitä?” Vihreiden europarlamentaarikko Erik Marquardt kirjoitti Twitterissä vastauksena Die Zeitin julkaisuun.

Sosiaalisen median viesti poistettiin myöhemmin ja korvattiin uudella kuvalla, jossa oli kaksi valkoista naista ja kuvateksti: ”Viime vuosina Saksasta on tullut maailman toiseksi suurin maahanmuuttomaa ilman, että se on halunnut myöntää sitä.”

Integration war gestern: Deutschland ist das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt und die Deutschen dürften auf absehbare Zeit zu einer numerischen Minderheit unter vielen werden. Und nun? Ein Essay von @_vanessavu https://t.co/wL2MxBeab9 pic.twitter.com/zz4XM3gHjY — DIE ZEIT (@DIEZEIT) May 30, 2023

”Tämä esittely on melkein vielä pahempi kuin edellinen”, kommentoi Der Spiegel -lehden toimittaja Marius Mestermann, ja monet muut liberaaleiksi itseään kutsuvat jakoivat tämän mielipiteen.

Toiset taas kiittivät julkaisua siitä, että se kiinnitti huomiota maan väestörakenteen muutoksiin, jotka ovat kiistatta toteutuneet ennätyksellisen suuren massamaahanmuuton myötä liberaalin hallinnon vuosina.

Tämä suuntaus ei näytä hidastuvan, ja Saksan hallitus on valmis käyttämään 36 miljardia euroa avoimia rajoja koskevaan politiikkaansa tänä vuonna huolimatta äänestäjien kasvavasta raivosta. Kansalaisten vastarinnasta on osoituksena maahanmuuttovastaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) kannatuksen kasvu.

Saksassa on edelleen ennätyksellinen väestönkasvu: vuonna 2022 maahan saapui lähes 1,5 miljoonaa maahanmuuttajaa ja vuoden 2023 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 163 000 uutta maahanmuuttajaa.

Lähde: Remix