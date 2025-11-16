Saksalainen tuomioistuin vahvisti iäkkään turkkilaisnaisen karkotuksen – syynä hengenvaarallinen teko sairaalassa

Saksalainen tuomioistuin teki selväksi, että rikos, joka vaarantaa toisen hengen, ei jää ilman seurauksia. Iäkäs turkkilaisnainen karkotetaan, vaikka hän vetosi ikäänsä ja terveydentilaansa. Tuomioistuin hylkäsi valituksen, jossa turkkilaisnainen pyrki estämään karkotuksensa. Päätös alleviivaa Saksan turvallisuuslinjan ensisijaisuutta.

Saksan liittovaltion hallintotuomioistuin on antanut merkittävän päätöksen, joka vahvistaa iäkkään turkkilaisnaisen karkotuksen maasta. 75-vuotias nainen oli aiemmin tuomittu vakavasta rikoksesta, kun hän katkaisi sairaalassa huonetoverinsa hengityskoneen hapen syötön, mikä johti potilaan hengenvaaraan. Tapauksen ympärillä käyty oikeusprosessi on herättänyt laajaa keskustelua Saksassa sekä maahanmuuton että rikosoikeuden näkökulmasta.

Hapen katkaisu johti hengenvaaralliseen tilanteeseen

Kyseinen turkkilaisnainen oli hoidettavana saksalaisessa sairaalassa, jossa hän jakoi huoneen toisen potilaan kanssa. Viranomaisten mukaan hän sammutti huonetoverinsa happilaitteen useaan otteeseen, vaikka henkilö oli täysin riippuvainen koneesta pysyäkseen hengissä. Tilanne johti siihen, että sairaalahenkilökunta joutui puuttumaan välittömästi ja estämään hengenvaaralliset seuraukset.

Saksan tuomioistuimet katsoivat teon olleen niin vakava, että se rikkoi olennaisesti maan turvallisuutta ja yleistä järjestystä. Nainen tuomittiin rikoksesta ja hänen oleskelulupansa peruttiin.

Valitus hylättiin Leipzigissä

Nainen valitti karkotuspäätöksestä vedoten muun muassa ikäänsä ja terveydentilaansa. Hän väitti, että karkotus Turkkiin olisi kohtuuton ja loukkaisi hänen perusoikeuksiaan. Liittovaltion hallintotuomioistuin Leipzigissä kuitenkin hylkäsi valituksen ja totesi, että vakava rikos, joka vaarantaa toisen ihmisen hengen, oikeuttaa karkotukseen riippumatta tekijän iästä.

Tuomioistuimen mukaan Saksan viranomaisilla on velvollisuus suojella kansalaisten turvallisuutta, ja rikoksen vakavuus ylittää yksilölliset olosuhteet. Päätös vahvistaa linjaa, jonka mukaan rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset voidaan karkottaa, vaikka he olisivat asuneet maassa pitkään.

Saksan pyrkii tiukentamaan linjaa rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten kohdalla

Tapauksen merkitys ulottuu yksittäistä rikosta pidemmälle. Se heijastaa Saksan pyrkimystä tiukentaa maahanmuutto- ja karkotuskäytäntöjä erityisesti tilanteissa, joissa ulkomaalaiset syyllistyvät vakaviin rikoksiin. Päätös on nähty osana laajempaa keskustelua siitä, kuinka Saksa tasapainottaa inhimillisen kohtelun ja kansallisen turvallisuuden vaatimukset.

Samalla se on herättänyt kysymyksiä siitä, miten iäkkäitä ja sairaita henkilöitä kohdellaan karkotustilanteissa, ja missä määrin heidän henkilökohtaiset olosuhteensa voivat vaikuttaa päätöksiin. Tuomioistuin teki kuitenkin selväksi, että rikoksen vakavuus oli ratkaiseva tekijä.

Lähde: Remix News

