Saksalainen vasemmistopoliitikko puolustaa maahanmuuttajataustaisia supermarkettien ryöstäjiä: ”He ottavat vain sen, mihin heillä on oikeus!”

Ferat Koçak näytti hyväksyvän maahanmuuttajien lisääntyneet joukkoryöstelyt saksalaisissa supermarketeissa.

Saksalainen vasemmistopoliitikko on näennäisesti suvainnut muslimimaahanmuuttajien joukkoryöstelyä baijerilaisessa supermarketissa ja väittänyt, että maahanmuuttajat ottavat takaisin vain sen, mihin heillä on oikeus. Lisäksi hän on moittinut viranomaisia siitä, että ne eivät ole myöntäneet heille enemmän tuottoisampia veronmaksajien rahoittamia etuuksia.

Berliinin edustajainhuoneen vasemmistopuolueen jäsen Ferat Koçak kommentoi valituksia, joita teki ruokakaupan johtaja, jonka liikkeessä on tapahtunut yhä enemmän varkauksia, kun turvapaikanhakijat kävelevät rohkeasti ulos kaupasta mukanaan pussillinen kalliita tuotteita.

Regensburgissa sijaitsevassa Edeka-supermarketissa tapahtui tässä kuussa yksi tapaus, jossa mies vei mukanaan tuotteita arviolta 140 euron arvosta.

”Laukussa oli väkeviä alkoholijuomia: vodkaa ja liköörejä taas. He ovat muslimeja – oliko tarkoitus myydä alkoholia eteenpäin?” kysyi myymäläpäällikkö Gatzke, kuten Bild-lehti siteeraa.

”On silmiinpistävää, että noin kolmanneksessa tapauksista tunnistetuilla epäillyillä on Tunisian kansalaisuus”, hän sanoi ja lisäsi, että muilla tekijöillä oli ollut mukanaan suuria määriä kalliita mereneläviä.

”Mihin tarvitaan 10 merikampelaa ja niin paljon katkarapuja? Kukaan ei varasta niitä nälän takia”, Gatzke lisäsi.

Myymäläpäällikkö on sittemmin joutunut huomautustensa vuoksi tulituksen kohteeksi, ja jotkut vasemmiston edustajat syyttävät häntä rasismista. Poliitikko Koçak näyttää asettuneen rikollisten puolelle.

Hän väitti, että Edeka-supermarkettia ryöstelevät maahanmuuttajat, jonka nimi on lyhenne sanoista Purchasing Cooperative of Colonial Goods (Siirtomaatavaroiden osto-osuuskunta), vain ”hakevat takaisin sen, mihin heillä on oikeus”.

Vasemmistopoliitikko moitti viranomaisia siitä, että ne eivät maksa maahanmuuttajille riittävästi sosiaalietuuksia. Hän väitti, että tämä on johtanut siihen, että maahanmuuttajien on ryöstettävä tukkukauppoja selviytyäkseen.

”Yksi keskeisistä ongelmista on se, että viranomaiset ovat ylikuormitettuja ja monille pakolaisille ei makseta edes sitä, mitä he tarvitsevat elääkseen”, hän kirjoitti X:ssä.

Koçakin mukaan ”ratkaisu on myöntää pakolaisille työluvat välittömästi, jotta he voivat elää elämäänsä itsenäisesti”.

Lähde: Bild