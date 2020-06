Saksalainen vihreä kärkipoliitikko arvostelee mellakoita

Saksan vihreiden entinen puheenjohtaja Cem Özdemir vaatii kunnioittamaan valtiota. Poliisin on saatava lisää tukea. Stuttgartin mellakoitsijoita on rangaistava lain koko voimalla. Politiikan on nyt tartuttava tiukasti siihen, mikä yhteiskunnassa tapahtuu.

Cem Özdemir näkee sunnuntain vastaisen yön tapahtumissa Stuttgartissa arveluttavaa yhteiskunnallista kehitystä. Ilmapiiri, vuorovaikutus ja väkivalta on raaistunut. Tämä viesti tulee kouluista ja kaduilta.

Nyt on muuallakin kuin Stuttgartissa käsitettävä, että yhteiskunta on menettämässä otteensa erityisesti maahanmuuttotaustaisista nuorista, sanoi Özdemir maanantaina RTL-kanavan haastattelussa. Yhä useammat nuoret ovat kadottaneet uskonsa ahkeruuteen, työhön, koulunkäyntiin ja ammattiin kouluttautumiseen. Politiikan on nyt tartuttava tähän toden teolla.

Stuttgartin mellakoihin osallistui arviolta 500 nuorta. Pidätetyistä 24 henkilöstä puolella on Saksan passi, heistä puolestaan kolme on maahanmuuttotaustaisia.

Özdemir vaatii rikoksiin syyllistyneille kovia rangaistuksia. Tekijät on saatettava vastuuseen lain koko ankaruudella. Hän arvosteli nuorten käsityksiä viranomaisista. ”Poliisi ei ole vihollinen, sehän on meidän poliisimme.” Täytyy edellyttää, että myös nuoret ajattelevat näin.

Özdemir arvosteli SPD:n puheenjohtajan Saskia Eskenin syytöksiä poliisin rasismista. Jokainen tietää, ettei Saksa ole Yhdysvallat. Poliisi on hyvin koulutettu sikäläisiin verrattuna. Myös palkkaus on kohdallaan. Mitään syytä yleiselle epäluulolle poliisia kohtaan ei ole, sanoi vihreä poliitikko.

Baden-Württembergiä Saksan liittopäivillä edustava Özdemir oli 2017 vaaleissa myös vihreiden toinen valtakunnallinen kärkinimi. Osavaltiossa on vihreiden ainoa pääministeri. Stuttgartissa hallitusta johtaa Winfried Kretschmann. Myös hän on ankarasti tuominnut mellakat.

Saksan poliisien ammattiliiton varapuheenjohtaja Jörg Radek sanoi RTL:n ohjelmassa, että yhteiskunnassa vallitsee kiihtynyt ilmapiiri. Politiikkojen on nyt vahvistettava tukeaan poliisille eikä menettää selkärankaansa. Myös palokunnat ja pelastuspalvelu ansaitsevat enemmän solidaarisuutta.

Lähde n-tv.