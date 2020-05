Saksalaisalus poimi siirtolaisia Välimerellä – aluksella puukkotappelu

Rahtialus poimi viime sunnuntaina laittomia siirtolaisia kyytiinsä Välimerellä. Siirtolaisten tuontia Maltalle ei suvaittu, mutta nyt Italia on antanut alukselle luvan tuoda siirtolaiset Sisiliaan.

Saksalainen rahtialus MV Marina poimi viikko sitten sunnuntaina 79 laitonta siirtolaista Välimerellä. Kun aluksen kapteeni otti yhteyden Maltalle, saarivaltio kielsi siirtolaisten rantautumisen, vaikka oli alun perin välittänyt ilmoituksen hätäkutsusta.

Laittomista siirtolaisista pääosa on lähtöisin Bangladeshistä, mutta joukossa on henkilöitä myös Marokosta, Tsadista, Libyasta ja Sudanista. Siirtolaisista naisia on kolme.

Aluksen omistavan saksalaisen Klingenberg Schiffahrts Gmbh tilanne aluksella eskaloitui nopeasti kriittiseksi. Ilmastointilaitteita varten varattu vesi jouduttiin ottamaan käyttöön pesu- ja WC-tiloissa.

Ilmapiiri aluksella kiristyi nopeasti räjähdyspisteeseen, ja seurauksena oli puukkotappelu, jossa kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut.

MV Marina -aluksen pääasiassa Ukrainasta ja Filippiineiltä lähtöisin oleva 13-henkinen miehistö oli yhtiön lakimiehen Ann Fenechin mukaan täysin valmistautumaton aggressiivisten välikohtausten hallintaan.

Eilen 8. toukokuuta Sisilia antoi lopulta MV Marinalle luvan tuoda laittomat siirtolaiset maihin.

– Olemme tosi helpottuneita, ilmoitti Twitterissä Euroopan unioniin Välimeren yli pyrkiviä siirtolaisia tukeva Alarm Phone -järjestö.