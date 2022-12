Vain perustuslakituomioistuin voi määrätä puoluekiellon.

Reichsbürger-liikkeeseen kohdistunut ratsia, johon osallistui 3 000 poliisia, on nyt siirtymässä poliittiselle kentälle. Saksan vasemmistolainen poliittinen luokka käyttää pidätyksiä tekosyynä kieltää oppositiopuolue Vaihtoehto Saksalle (Alternative for Germany, AfD) -puolue ja väittää paradoksaalisesti, että se on uhka demokratialle.

Thüringenin osavaltion sisäministeri Georg Maier (SPD) johtaa vetoomusta ja sanoo, että niin sanottuun ”Valtakunnan kansalaiset” -ryhmään kohdistunut ratsia on nyt peruste AfD:n kieltämiselle.

Maahanmuuton voimakasta rajoittamista kannattava puolue on kasvattanut suosiotaan viime vuonna, kun Saksaan on saapunut 1,2 miljoonaa maahanmuuttajaa. Kyselyjen mukaan enemmistö saksalaisista on hyvin huolissaan siitä, että maahan saapuu liikaa maahanmuuttajia. Samaan aikaan AfD on ainoa suuri puolue, joka kannattaa Venäjän vastaisten pakotteiden lopettamista ja esittää, että pakotteet vahingoittavat saksalaisia enemmän kuin Venäjää.

Remix News on aiemmin raportoinut, että Saksan vasemmistoliberaalihallitus, joka ehkä aavistaa AfD:n kasvavan suosion, saattaa pyrkiä kieltämään heidän vastustajansa vaaleissa. Nyt Maier sanoo, että AfD ”on selvästi perustuslain vastainen” ja hädin tuskin peittelee haluaan eliminoida ”vapaata demokraattista perusjärjestystä”.

Maier sanoi Thüringer Allgemeine Zeitung -lehdelle, että puolue ”täyttää selvästi joitakin kriteerejä, jotka olisivat peruste puolueen kieltämiselle”.

AfD:tä kannattavat poliitikot muistuttavat, että liittovaltion perustuslakituomioistuin on aiemmin katsonut, että ”äärioikeistolainen” NPD ei ollut oikeutettu kieltoon, koska sillä ei ollut valtaa toteuttaa tavoitettaan. AfD:n suosion kasvaessa Karlsruhen tuomioistuin saattaa kuitenkin nähdä asian toisin.

Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen Saksan demokratia rakennettiin siten, että maan ylin tuomioistuin voi kieltää minkä tahansa puolueen, joka ”uhkaa” perustuslaillista järjestystä. Tämä antaa liberaalisti suuntautuneelle tuomioistuimelle suuren liikkumavaran poistaa tehokkaasti kaikki puolueet, jotka haastavat Saksan vallitsevan tilanteen.

Thüringenin perustuslain suojeluvirasto on luokitellut siellä toimivan AfD:n virallisen osaston ”varmaksi äärioikeistolaiseksi yritykseksi”. Heinäkuun jälkeen laillisia aseita omistavilta AfD:n jäseniltä on takavarikoitu aseet.

Lähde: Remix