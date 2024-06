Saksalaiset raivostuivat: Nainen tuomittiin maahanmuuttajaraiskaajien ”solvaamisesta” – sai pidemmän vankeusrangaistuksen kuin raiskaajat

Saksassa sattunut tapaus on noussut kansainvälisiin otsikoihin ja herättänyt jopa Elon Muskin huomion sen jälkeen, kun 20-vuotias nainen tuomittiin pidempään vankeusrangaistukseen kuin ryhmä miehiä, jotka tuomittiin 15-vuotiaan tytön joukkoraiskauksesta Hampurissa.

Joukkoraiskaus on vuodelta 2020. Kyseessä oli 15-vuotias tyttö, jota yhdeksän miestä raiskasi Stadtparkissa tuntikausia. Yhtä tuomittua raiskaajaa lukuun ottamatta kaikki saivat ehdollisen tuomion eivätkä joutuneet vankilaan.

Nyt 20-vuotias nainen on kuitenkin joutunut istumaan pidempää vankeusrangaistusta kuin itse raiskaajat. Viime viikon keskiviikkona nainen tuomittiin Wandsbekin käräjäoikeudessa ”solvauksesta ja uhkauksesta” sen vuoksi, että hän jätti yhdelle raiskaajista viestin, jossa hän kutsui tätä ”kunniattomaksi raiskaajasiaksi” ja ”inhottavaksi sekasikiöksi” sekä kysyi häneltä: ”Eikö sinua hävetä, kun katsot peiliin?”.

Nainen ei tuntenut tekijää, mutta näki yhden raiskaajan puhelinnumeron kiertävän verkossa sen jälkeen, kun internetin salapoliisit olivat vuotaneet numeron julkisuuteen ja yrittäneet jakaa lain ulkopuolista oikeutta lievän tuomion jälkeen.

Tuomion vuoksi nainen joutui viettämään viikonlopun vankilassa, mikä oli kovempi vankeusrangaistus kuin yksikään ulkomaisista raiskaajista sai.

Tapaus vuodelta 2020 tapahtui teinien suosimassa paikassa, jossa he viettivät aikaa koronasulkujen aikana. Tyttö erkaantui jossain vaiheessa muista puiston ihmisistä, jolloin ensimmäinen neljän miehen ryhmä raiskasi hänet ja ryösti tytöltä tämän puhelimen ja lompakon. Sen jälkeen toinen kahden miehen ryhmä raiskasi hänet myös kuultuaan ensimmäisiltä raiskaajilta tapahtuneesta.

Tämän jälkeen miehet kutsuivat muita miesporukoita ryhmäkeskustelujen kautta ja selittivät, missä tyttö oli ja ettei puolustuskyvyttömän uhrin lähellä ollut todistajia. Lisäksi raiskaajat alkoivat jakaa videoita seksuaalisesta hyökkäyksestään, joita poliisi ”ei saanut talteen”, mutta joita todistajat kuvailivat myöhemmin oikeudessa.

Kahden miehen jälkeen paikalle saapui yksi mies, joka raiskasi tytön, ja sen jälkeen paikalle saapui neljäs, kolmesta miehestä koostuva ryhmä, jotka myös raiskasivat tytön. Tämän jälkeen tyttö pystyi lopulta pakenemaan paikalta puistossa olleeseen muiden ulkopuolisten henkilöiden ryhmään, joka sitten soitti poliisin paikalle.

Vaikka aluksi pidätettiin 11 miestä, poliisi pystyi tunnistamaan vain yhdeksän miehen sperman, ja myöhemmät DNA-näytteet vahvistivat heidän henkilöllisyytensä. Tuomitut miehet olivat erittäin ”monikulttuurisesta” taustasta, ja kuten saksalaiset vasemmistolaiset sanoisivat, he olivat varsin ”värikkäitä”. Tuomitut raiskaajat olivat kaikki ulkomaalaisia, muun muassa egyptiläinen, afgaani, syyrialainen, kuwaitilainen, libyalainen, puolalainen, armenialainen ja montenegrolainen. Osalla miehistä oli Saksan kansalaisuus mutta ulkomaalaistausta. Miehiä edusti 20 eri asianajajaa, ja oikeudenkäynti oli lopulta erittäin kallis saksalaisten veronmaksajien kustantamana.

Tyttö kärsii nykyään PTSD:stä, ja oikeudenkäynnin aikana hän todisti hyökkäyksistä. Saksalaismedian mukaan miehet ”eivät osoittaneet minkäänlaisia katumuksen merkkejä”, ja yhden kerrotaan jopa melkein nukahtaneen.

Alkuperäinen tuomio aiheutti järkytyksen ja raivoa koko Saksassa, kun kahdeksalle yhdeksästä seksuaalirikollisesta, jotka kaikki olivat maahanmuuttajataustaisia miehiä, annettiin nuorisorikoslain mukaiset ehdolliset tuomiot.

Ainoa vankilaan joutunut mies oli 19-vuotias iranilainen, joka sai kaksi vuotta ja yhdeksän kuukautta. Hän istuu kuitenkin tuomionsa nuorisolaitoksessa. Hän sanoi tuomarille aikanaan raiskauksesta: ”Kuka mies ei haluaisi tehdä sitä?”

Raiskaajia ”solvannut” 20-vuotias nainen sai vankilatuomion, mutta hän ei kuitenkaan välttämättä ole ainoa, sillä syyttäjät tutkivat jopa 140 saksalaista, jotka tekivät ”vihamielisiä” huomautuksia vastauksena tapauksen tuomioon.

Tapaus herättää nyt maailmanlaajuista huomiota, ja jopa Elon Musk on ottanut kantaa X:ssä.

