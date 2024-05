Saksalaisiin kohdistetusta rasismista tunnettu saksalainen komissaari väittää, että ”sukupuolittuneen puheen kieltäminen” on ”askel taaksepäin viime vuosisadalle”

Useat Saksan liittovaltiot ovat kieltäneet sukupuolittuneen puheen käytön.

Saksan hallituksen syrjinnänvastainen komissaari Ferda Ataman tunnetaan siitä, että hän kutsuu etnisiä saksalaisia ”perunoiksi”. Hän ilmaisee suuttumuksensa sukupuolittuneen kielenkäytön kieltämisestä kouluissa joissakin osavaltioissa.

”Nämä ovat ”perustuslaillisesti ongelmallisia ja palvelevat kulttuurisotaa vähemmistöjen selän takana”, hän sanoi Der Spiegelille.

Saksan kielessä on sukupuoli jokaiselle substantiiville, ja monille sanoille on olemassa sekä maskuliininen- että feminiininen muoto, mikä koskee myös ammatteja. Esimerkiksi sanasta ”opettaja” on sekä mies- (Lehrer) että naispuolinen (Leherin) versio. Vasemmistoaktivistit ja feministit ovat yrittäneet muuttaa kieltä kohti sukupuolineutraalia muotoa, mikä on tuottanut sellaisia sanoja kuin ”Lehrperson” tai ”Lehrer*innen”, jotka ilmaisevat molemmat sukupuolet yhdessä sanassa.

Tämä siirtyminen kohti ”sukupuolineutraalia” saksan kieltä on herättänyt konservatiiveissa kiivaita vastareaktioita, ja joissakin osavaltioissa, kuten Baijerissa ja Hessenissä, on kielletty opettajia käyttämästä omaa vasemmistolaista saksankielistä versiotaan.

Ferda Ataman on kuitenkin jyrkästi sitä mieltä, että sukupuolineutraalin kielen rajoittaminen on hyökkäys ”naisten, intersukupuolisten ja ei-binääristen ihmisten yleisiä henkilökohtaisia oikeuksia vastaan”, kertoo saksalainen Welt-sanomalehti.

Ataman on aiemmin esittänyt rasistisia huomautuksia saksalaisia kohtaan ja nimitti heitä ”perunoiksi” Spiegelin artikkelissa, joka julkaistiin ennen kuin hänestä tuli syrjinnänvastainen komissaari. Artikkelissa hän totesi, että etniset saksalaiset ”mutatoituvat joskus ohutihoisiksi Emo-saksalaisiksi”, jos heitä kutsutaan ”perunoiksi”.

Lisäksi hän kirjoitti: ”Yllättävän moni pitää tätä loukkaavana syrjintänä. Miksi?” Siispä heidän raivoamisensa perunasaksalaisista liittyy johonkin muuhun. Kyse on sisäisestä vastustuksesta käsitellä itseään ja omia etuoikeuksiaan.”

Atamanin toimiston odotetaan julkaisevan tällä viikolla asiakirjan, jossa hyökätään niitä liittovaltioita vastaan, jotka ovat kieltäneet sukupuolineutraalin kielen kouluissa, ja väitetään, että ne syrjivät aktiivisesti kaikkien sukupuolien edustajia.

Hänen mukaansa kaikki muut tavoitteet olisivat ”askel taaksepäin viime vuosisadalle”.

Myös Suomessa vasemmistoaktivistit ovat pyrkineet muuttamaan suomen kieltä sukupuolineutraalimpaan muotoon muun muassa ammattinimikkeiden osalta. Erityisesti ”mies” -päätteiset ammattinimikkeet (esim. palomies, luottamusmies) on yritetty korvata ”henkilö” -päätteellä.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: