Saksalaiskaupungin pormestarin murhayritys: Adoptiotytär kidutti kellarissa tuntikausia

Sosiaalidemokraattinen pormestari joutui verisen hyökkäyksen kohteeksi omassa kodissaan. Epäilty on hänen oma tyttärensä, mutta syyttäjä ei vaadi vangitsemista

Saksan Herdecken kaupungin sosiaalidemokraattinen pormestari Iris Stalzer joutui väkivallanteon kohteeksi, joka on herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota. Uusien tietojen mukaan hänen 17-vuotias adoptiotyttärensä kidutti häntä useiden tuntien ajan perheen kodin kellarissa – ja yritti sen jälkeen peittää jälkensä.

Hälytys tuli tiistaina klo 12.05, kun tytär soitti hätänumeroon väittäen, että useat miehet olisivat hyökänneet äidin kimppuun. Stalzer löydettiin verisenä olohuoneen nojatuolista. Myöhemmin kävi ilmi, että kertomus oli sepitetty peittämään aiemmin tapahtunutta.

Poliisin mukaan pormestari oli viety kellariin, jossa häntä pahoinpideltiin tuntikausia. Tytär oli muun muassa yrittänyt sytyttää hänen hiuksensa ja vaatteensa tuleen deodoranttisuihkeen ja sytkärin avulla. Lisäksi hän käytti kahta keittiöveistä, joilla aiheutettiin yhteensä 13 pisto- ja viiltohaavaa.

Yksi verisistä veitsistä löytyi 15-vuotiaan adoptiopojan repusta, samoin kuin tytön veriset vaatteet. Toinen veitsi löytyi pojan huoneesta. Rikostekninen tutkinta paljasti myös, että verijälkiä oli yritetty pestä pois asunnosta.

Stalzer oli hengenvaarassa ja kuljetettiin helikopterilla Bochumin sairaalaan. Aluksi hän ei halunnut kertoa tyttärensä osuudesta tapahtumiin. Saksalaismedian mukaan poliisi oli jo kesällä hälytetty perheen luo, kun tytär oli uhannut äitiään veitsellä. Myös isän kerrotaan joutuneen tyttären väkivallan kohteeksi.

Kaikesta huolimatta syyttäjä ei ole vaatinut tytärtä vangittavaksi. Tapauksen rikosnimikkeenä on ”ruumiinvamman aiheuttaminen”, ei murhayritys tai todisteiden manipulointi. Syyttäjän mukaan se, että tytär itse soitti hätänumeroon, puhuu sitä vastaan, että hän olisi toiminut tappoaikein.

She barely survived. Her only available pic is old. The devilish girl is now 17 – she did not have to go Prison. At the Same time Germans go to Prison for Memes . Two tier policing. pic.twitter.com/muZ5mkhsxW — Martin Sellner (@Martin_Sellner) October 9, 2025

Päätös on herättänyt voimakasta kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Oikeuslaitoksen kaksoisstandardit ovat nousseet keskusteluun, ja esimerkiksi itävaltalainen aktivisti Martin Sellner on huomauttanut, että saksalaisia tuomitaan vankeuteen meemikuvista, mutta tässä tapauksessa epäilty välttää tutkintavankeuden.

Adoptiolapsi on sijoitettu nuorisoviranomaisten huostaan, ei vankilaan.

Lähde: Bild

