Saksalaismeppi väitti joukkoraiskausten olevan ”keksittyjä”, vaikka viralliset rikostilastot kertovat täysin päinvastaista

Saksalaisen SPD:n europarlamentaarikon lausunto joukkoraiskausten olevan ”keksittyjä” herätti välittömän vastareaktion – poliisin luvut osoittavat vuosittain satoja tapauksia.

Euroopan parlamentissa kuohahti, kun Saksan sosialidemokraattien (SPD) europarlamentaarikko Birgit Sippel väitti täysistunnossa, ettei Saksassa esiinny joukkoraiskauksia. Lausunto herätti välittömästi vastareaktioita – erityisesti siksi, että Saksan liittovaltion rikospoliisin (BKA) viralliset luvut osoittavat vuosittain satoja tällaisia tapauksia.

Keskustelu käynnistyi Espanjan suunnitelmasta laillistaa noin puoli miljoonaa maassa oleskelevaa laitonta siirtolaista. Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen Christine Anderson varoitti, että päätös vaikuttaisi koko Schengen-alueeseen ja lisäisi painetta erityisesti Saksassa.

Anderson totesi puheenvuorossaan: “Espanja tekee 500 000 laittomasta maahanmuuttajasta laillisia. Schengenin rikkomus. He voivat nyt liikkua vapaasti Euroopan halki – ja he tulevat tekemään niin, erityisesti sinne missä sosiaalietuudet ovat korkeimmat, kuten Saksaan. Kotimaamme ei ole enää tunnistettavissa. Brutaalit puukotukset ja joukkoraiskaukset ovat arkipäivää.”

Sippel reagoi voimakkaasti ja pyysi puhemiehistöä puuttumaan Andersonin sanavalintoihin: “Hän puhui ”häiriköivistä ryhmistä”– termi, jota käytetään rikollisjoukoista. Lisäksi hän väitti esiintyvän joukkoraiskauksia, joita ei ole olemassa.”

NEW: Left-wing MEP claims that migrant gang rape in Europe "does not exist." At yesterday's European Parliament plenary, Birgit Sippel was outraged by a speech from @AndersonAfDMdEP, who had expressed concern over Spain's mass amnesty for illegal immigrants, and warned that gang… pic.twitter.com/bTBprpQpTD — Remix News & Views (@RMXnews) February 11, 2026

Tilastot osoittavat väitteen vääräksi

Saksan liittovaltion rikospoliisin tilastoista käy ilmi, että poliisi kirjaa vuosittain satoja tapauksia, joissa raiskaukseen osallistuu useampi tekijä. Vaikka ”joukkoraiskaus” ei ole erillinen rikosnimike, poliisi tilastoi tapaukset, joissa epäiltyjä on useampi.

Vuonna 2022 poliisi rekisteröi 789 tapausta, vuonna 2021 677 ja vuonna 2020 704. Vuosittaiset luvut ovat pysyneet samalla tasolla jo pitkään.

Tilastot perustuvat AfD:n parlamentaariseen kysymykseen, johon liittovaltion hallitus vastasi virallisilla BKA:n tiedoilla.

Berliinin luvut synkkiä – ulkomaalaisten osuus epäillyistä korkea

Berliinissä seksuaalirikosten määrä on noussut jyrkästi. Vuonna 2024 poliisi kirjasi 7 475 seksuaalirikosta, eli yli 20 tapausta päivässä. Näihin sisältyi yli kaksi raiskausta päivittäin.

Epäillyistä yli 38 % oli ulkomaalaisia, mikä ylittää selvästi heidän väestöosuutensa.

Tuoreita tapauksia ympäri Saksaa

Sippelin lausunto osui erityisen huonoon aikaan, sillä Saksassa on viime kuukausina käsitelty useita vakavia joukkoraiskaustapauksia:

Sosiaalinen media kiehahti – jokainen kommentti kriittinen

Sippelin kommentit herättivät välittömän raivon sosiaalisessa mediassa. Hänen tuoreimman Facebook-julkaisunsa alle kertyi 99 kommenttia – jokainen niistä arvosteli hänen väitettään.

Käyttäjien viesteissä toistuivat sanat ”todellisuudesta irtautunut”, ”uhreja halveksuva” ja ”hänen on erottava”. Useat vaativat Sippeliä perumaan lausuntonsa tai eroamaan.

Lue lisää aiheesta: