Saksalaisosavaltio myöntää muslimeille kaksi yleistä vapaapäivää

5.10.2025 07:27
Toimitus
Kuvituskuva. Kuva Wikimedia Commons.

Muslimit saavat vastedes palkallisen vapaapäivän ramadanin ja Eid al-Adhan yhteydessä osavaltion muiden yleisten vapaapäivien ohella.

Muslimeille Saksan Schleswig-Holsteinin osavaltiossa on myönnetty kaksi yleistä vapaapäivää kahdelle islamilaiselle juhlapäivälle. Samalla osavaltio suunnittelee yhteistyössä pohjoissaksan islamilaisten kulttuurikeskusten yhdistyksen (VIKZ) kanssa islaminuskon opiskelun tekemisestä tavallisen oppiaineen kouluihin.

Osavaltion kulttuuriministeriö ilmoitti hiljattain, että vastedes islaminuskoiset saavat pitää palkallisen vapaapäivän ramadanin ensimmäisenä päivänä ja Eid al-Adhan aikana. Tämän ohellahan muslimeja koskevat myös perinteiset saksalaiset vapaapäivät, kuten joulu ja pääsiäinen, vaikka muslimit eivät moisia vääräuskoisten merkkipäiviä juhlistakaan.

Päätös allekirjoitettiin syyskuun 24 päivä kristillisdemokraattisen kulttuuriministerin, Dorit Stenken ja VIKZ:in puheenjohtajan, Murat Pirildarin toimesta.

Stenke sanoi päätöksen olevan ”tärkeä tunnustuksen ja tasa-arvoisen kohtelun merkki uskonnollisille yhteisöille. Ihmiset islaminuskosta ovat osa yhteiskuntaamme ja vahvistamme tämän tällä päätöksellä.”

Myös VIKZ:in varapääjohtaja Muhlis Şahin ilmaisi sosiaalisessa mediassa olevansa mielissään päätöksestä.

”Sopimus tekee asian selväksi: Islam on osa sosiaalista elämäämme. Se on juurtunut syvälle täällä ja jatkaa kukoistustaan.”

Islamisaatiota edistävä kristillisdemokraatti Doris Stenke. Kuvakaappaus/Youtube.

Lähde: European Conservative

