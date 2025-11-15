Saksalaispastori siunasi neljän miehen ”avioliiton” – uusi askel kohti polygamian normalisointia

Saksassa on jälleen ylitetty uusi raja: kirkko siunasi neljän miehen ”avioliiton”, vaikka siviililaki ei tunne tällaista järjestelyä. Tapaus herättää kysymyksiä kirkon moraalisesta suunnasta ja yhteiskunnan arvoista.

Berliinissä järjestetyssä pop-up-häätapahtumassa nähtiin kulttuurisesti hämmentävä hetki, kun 33-vuotias pastori Lena Müller siunasi neljän miehen muodostaman polyamorisen suhteen ”avioliitoksi Jumalan silmissä”. Tapahtuma järjestettiin St. Paulin kirkossa osana kampanjaa, jossa tarjottiin kirkollisia siunauksia ilman byrokraattisia esteitä. Müller julkaisi kuvan seremoniasta Instagramissa, mutta poisti sen myöhemmin kohun noustua.

Kyseinen miesryhmä – kaksi latvialaista, yksi thaimaalainen ja yksi espanjalainen – kutsui itseään ”polykuliksi”, ja Müllerin mukaan he halusivat juhlistaa rakkauttaan kirkollisella siunauksella.

”Miksi Jumala vastustaisi neljän ihmisen rakkautta, jos kahdenkin rakkaus on hyväksytty?” Müller kysyi haastattelussa Neue Osnabrücker Zeitungille.

Saksalainen afa-pastori Lena Müller. Kuvakaappaukset: Instagram / X.

Vaikka polygamia on edelleen laiton Saksassa, Müller ei pitänyt juridista tilannetta esteenä. ”Emme voineet kirjata siunausta kirkon rekisteriin, koska siviilivihkimistä ei ollut – eikä se olisi ollut mahdollinen tässä kokoonpanossa”, hän totesi. Silti hän vakuutti, että kyseessä oli ”todellinen avioliitto Jumalan edessä”.

Evankelinen kirkko Berliin-Brandenburgissa reagoi nopeasti puolustaakseen Mülleria. Kirkko ilmoitti olevansa ”järkyttynyt” häneen kohdistuneesta kritiikistä ja tuomitsi ”vihan ja vihapuheen” jyrkästi. Piispa Christian Stäblein painotti, ettei kyseessä ollut virallinen avioliitto, ja siksi ”syytökset polygamiasta ovat perusteettomia”. Kirkko myös uhkasi oikeustoimilla niitä vastaan, jotka hyökkäsivät Müllerin kimppuun verkossa.

Kulttuurisesti tapaus herättää laajempia kysymyksiä. Kristilliset konservatiivit ovat vuosia varoittaneet, että samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistaminen johtaisi väistämättä muiden seksuaalisten järjestelyjen hyväksyntään – mukaan lukien polygamia. Nyt nämä ennustukset näyttävät toteutuvan, ja kirkollinen siunaus neljälle miehelle on esimerkki siitä.

Samaan aikaan Saksassa on nähty tapauksia, joissa muslimimaahanmuuttajien polygamisuhteita on käytännössä hyväksytty. Vuonna 2018 irakilaismiehen kaksi avioliittoa tunnustettiin virallisesti, ja samana vuonna syyrialaisen toinen vaimo sai liittyä miehensä luo Schleswig-Holsteiniin. Vuonna 2023 kaksi afgaanipakolaista sai tuoda toiset vaimonsa Saksaan. Mediassa polygamiaa on kuvailtu ”laittomaksi mutta sallituksi”.

Satiirisesti Welt-lehden kolumnisti Harald Martenstein ehdotti, että kirkko rakentaa ”siltoja islamiin” polygamian kautta – ja jatkoi, että ”samalla logiikalla voitaisiin siunata avioliittoja ihmisten ja lemmikkien välillä”.

Müllerin tapaus ei ole vain yksittäinen poikkeus, vaan osa laajempaa kulttuurista murrosta, jossa kirkollinen auktoriteetti on menettänyt moraalisen kompassinsa. Kun pinkkitukkainen pastori puolustaa polyamoriaa ja imaami vaatii polygamian tunnustamista, kirkko vaikuttaa kyvyttömältä vastustamaan kumpaakaan – ja yhteiskunta seuraa perässä.

Lähde: European Conservative

