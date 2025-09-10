Saksalaista turistia puukotettiin useita kertoja Italiassa Chioggiassa koiraa ulkoiluttaessaan

Baijerista kotoisin oleva saksalainen nainen on parhaillaan tehohoidossa toivuttuaan useista puukoniskuista, jotka hän sai viikko sitten maanantai-iltana Sottomarina di Chioggiassa, Venetsian lähellä.

30-vuotias uhri oli lomalla perheensä kanssa ja ulkoilutti koiraansa Viale Vittor Pisanilla hieman klo 23 jälkeen, kun hyökkäys tapahtui.

Silminnäkijöiden mukaan kypärään pukeutunut mies lähestyi naista ja iski häntä toistuvasti päähän, kaulaan, hartioihin ja käsiin. Vaikka haavoja oli yli kymmenen, ne kuvailtiin pinnallisiksi, sillä uhri onnistui vastustamaan hyökkäystä ja liikkumaan sen aikana. Hänet vietiin Chioggian sairaalaan, jossa lääkärit kertoivat hänen olevan tajuissaan, vakaa ja välittömässä vaarassa, mutta tehohoidossa varotoimenpiteenä.

Paikalliset asukkaat kuulivat uhrin huudot ja löysivät hänet verisenä maasta. Yksi silminnäkijä kertoi Corriere della Seralle: “Näimme hälinää ja miehen juoksemassa pois veitsen kanssa. Emme voineet sanoa, puhuiko hän italiaa. Hän ajoi pois moottoripyörällä.” Toinen asukas, Stefano, kertoi: “Nainen oli haavoittunut, verta vuoti päästä, käsistä ja kaulasta. Hän ei itkenyt, vaan toisteli: ‘Missä minun koirani on?’”

Uhrin koira, Luky, pakeni hyökkäyksen aikana eikä sitä ole vielä löydetty. “Hän huomasi, että mies seurasi häntä, ja sitten hyökkäys tapahtui,” kertoi uhrin puoliso Il Gazzettinon mukaan. Hän oli jäänyt majoitukseen lasten kanssa, kun nainen lähti ulkoiluttamaan koiraa.

Poliisi pidätti tiistai-iltana epäillyn, 25-vuotiaan Chioggiassa asuvan miehen. Viranomaiset eivät ole vielä selvittäneet motiivia, mutta uhri ei joutunut ryöstön tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

Chioggian pormestari Mauro Armelao tuomitsi tapauksen “erittäin vakavaksi” ja sanoi sen vahingoittaneen kaupungin mainetta. Hän ilmoitti, että kaupunki aikoo nostaa siviilikanteen tekijää vastaan.

“Meidän kaupunkimme on vieraanvarainen ja lämminhenkinen, eikä hyväksy tällaista raakaa väkivaltaa. Tällainen ei kuulu Chioggiaan.”

Yksi asukas kertoi italialaiselle uutismedialle: “Emme muista, että mitään tällaista olisi koskaan tapahtunut täällä.”

Uhrin vanhempien odotetaan saapuvan Chioggiaan keskiviikkona olemaan tyttärensä tukena. Pormestari lisäsi: “Kaupunki on edelleen mobilisoitunut etsintöihin ja toivomme yhdessä, että koira löydetään pian.”

Lähde: Remix News

